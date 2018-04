Caldo record | è un Aprile sconvolgente | mai temperature così alte in Europa da mille

Meteo : in Piemonte Caldo estivo - ma il record del 2011 rimane imbattuto : Temperature estive in Piemonte, dove si registrano dieci gradi in più rispetto al ‘normale’, che tuttavia non sono riusciti a superare i record dell’aprile 2011 quando le temperature medie in pianura avevano raggiunto i 30.7°C. La relazione sull’ondata di caldo in Piemonte redatta da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) evidenzia una media di 27.7°C delle massime nelle località di pianura e il superamento ...

Meteo : Caldo record in Italia fino al 25 aprile - poi violenti temporali : fino a 28°C a Bolzano, 27 a Firenze, 26 a Milano. Un estate anticipata che tuttavia si interromperà dopo il giorno della Liberazione, con l’arrivo di aria fresca che investirà prima i rilievi alpini, quindi la Pianura Padana, creando tempo instabile e temporali.Continua a leggere

Meteo Italia - super Caldo al Centro/Nord : record di Aprile stravolti in Toscana e Liguria [DATI] : caldo record in queste ore sull’Italia. Ieri, Venerdì 19 Aprile 2018, tra le stazioni ufficiali della rete Meteorologica dell’Aeronautica Militare e dell’ENAV, la temperatura più alta è stata quella di Trento con +29,9°C. Ma le Regioni con gli scarti più clamorosi rispetto alla media del periodo sono state Liguria e Toscana, con valori di 13°C superiori alla norma. Alcune stazioni Meteorologiche hanno stravolto i precedenti ...

Meteo - Italia capovolta : Caldo record al Nord - pioggia al Sud : ROMA - Benvenute maniche corte e scarpe aperte. In Italia e in gran parte d'Europa è arrivato, come già era stato preventivato , il super anticiclone Apollo, un'ondata di caldo che, non a caso, prende ...

