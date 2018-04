Calcio camminato Tricolore UNVS | scattate le iscrizioni

calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Ci sarà tempo fino al 30 giugno per iscriversi al primo Campionato Nazionale dei Veterani dello Sport di. La rassegnasi disputerà domenica 16 settembre nel Centro Sportivo di Novarello e verrà organizzata dalla sezione dei Veterani dello Sport di Novara, presieduta da Tito De Rosa. Categoria unica over 55, con un minimo di 8 e un massimo di 12 iscritti per squadra, due tempi da 25′, non esiste il fuorigioco, non è permessa la corsa, contrasti limitati. Queste le principali regole di un gioco salutare ed appassionante che la sezione novarese sta promuovendo con grande intensità in tutta Italia. L'articololeWeb.