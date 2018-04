vanityfair

: Burnout, quando lo stress diventa patologico - Vanity - faceauburnout : Burnout, quando lo stress diventa patologico - Vanity - Sygmaaah : Troppi ricordi di quando nerdavo 24/7 a burnout paradise su ps3 a soli 8 anni?? - iRobydl : RT @gabriele_901: Ma come fa la gente a dimagrire quanto è stressata? Io mi mangerei pure l’intonaco dei muri quando rischio il burnout -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Ci si sente demotivati, stanchi, frustrati. Al mattinodifficile alzarsi dal letto, non si ha nessuna spinta ad affrontare la giornata. La sindrome delpotrebbe manifestarsi così: «Ed è più frequente in persone che si dedicano alla cura degli altri», spiega il filosofo Umberto Galimberti, autore, tra l’altro, del Nuovo Dizionario di Psicologia edito da Feltrinelli, in cui parla, appunto, anche di questo argomento: «Si tratta di soggetti che, oltre allopersonale dovuto a ritmi di lavoro eccessivo fanno proprie anche le problematiche delle persone che assistono, andando incontro a un notevole carico d’ansia che non riescono a scaricare con conseguente logoramento psicofisico dovuto a un eccesso di coinvolgimento». E così la sindrome si riscontra più di frequente in professionisti che si occupano del benessere e della sicurezza altrui. Sono allora a ...