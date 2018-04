Brasile | la Corte suprema revoca le misure cautelari per Cesare Battisti

Brasile : Battisti - corte suprema revoca misure cautelari : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Battisti - corte Brasile revoca misure : 6.51 Il supremo Tribunale di Giustizia del Brasile ha deciso di revocare le misure cautelari stabilite dalla giustizia federale contro l'ex terrorista rosso Cesare Battisti. Lo dicono i media locali Battisti era stato arrestato a ottobre scorso al confine con la Bolivia mentre secondo la polizia cercava di lasciare il Brasile con circa 25mila dollari in valuta estera. Il tribunale ha accolto la tesi difensiva secondo cui le misure ...

Brasile - Corte Suprema vota il carcere per ex presidente Lula - : La maggioranza dei giudici della Corte Suprema brasiliana ha votato per mandare in prigione l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, in attesa del suo appello per revocare la condanna per corruzione.

Brasile - la Corte ha deciso : per i giudici l’ex presidente Lula deve andare in carcere : Brasile, la Corte ha deciso: per i giudici l’ex presidente Lula deve andare in carcere La decisione del Tribunale Supremo Federale del Brasile che ha respinto la richiesta di habeas corpus presentata dall’ex presidente Lula Da Silva. Migliaia di persone hanno manifestato pro e contro l’ex presidente in tutto il Brasile.Continua a leggere La decisione […]

Brasile - la Corte ha deciso : per i giudici l’ex presidente Lula deve andare in carcere : La decisione del Tribunale Supremo Federale del Brasile che ha respinto la richiesta di habeas corpus presentata dall'ex presidente Lula Da Silva. Migliaia di persone hanno manifestato pro e contro l'ex presidente in tutto il Brasile.Continua a leggere

Brasile - via libera della Corte suprema all'arresto di Lula : l'ex Presidente deve scontare 12 anni : Lula da Silva può adesso essere incarcerato per scontare la pena che gli è stata inflitta per corruzione e riciclaggio. Come previsto dagli osservatori, la decisione è stata presa con una maggioranza risicata: 6 voti contro 5