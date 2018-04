Borsa Milano più pesante con Francoforte

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Stm a +5 - 1% - Saipem a -3 - 5% - 25 aprile 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di restare sopra la soglia dei 24.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Stm a +5 - 1% - Saipem a -3 - 5% (25 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di restare sopra i 24.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 10:07:00 GMT)

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 43% : ANSA, - Milano, 25 APR - Avvio negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,43%, l'Ftse It All-Share un calo dello 0,40%. Tutte le notizie di Breaking News

Borsa : Milano a massimi luglio 2015 : ANSA, - Milano, 24 APR - Piazza Affari chiude in rialzo. Il Ftse Mib registra un +0,22% a 24.035 punti e si porta sui massimi da metà luglio del 2015.

Borsa : Europa poco mossa - Milano +0 - 21% : ANSA, - Milano, 24 APR - Le Borse europee a metà seduta si confermano poco mosse con lo Stoxx 600 che viaggia sulla parità sostenute dagli acquisti sull'energia. L'euro resta stabile sul dollaro con ...

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 2% : ANSA, - Milano, 24 APR - La Borsa di Milano apre in calo. L'indice Ftse Mib in avvio segna un ribasso dello 0,2% a 23.935 punti.

Borsa : Milano in rialzo con Fca - banche : ANSA, - Milano, 23 APR - Piazza Affari apre la settimana in rialzo con il listino , Ftse Mib +0,64% a 23.982 punti, in ripresa nel finale di seduta, in una giornata caratterizzata da diverse società ...