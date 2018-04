Bollo auto | c' è la svolta | esenzione per tre anni ma non per tutti

Niente Bollo per tre anni a chi rottama l'auto vecchia : Risparmio per tre anni con tanto di con ringraziamenti. "Cancellata la tassa Automobilistica per tre anni per chi decide di rottamare un vecchio veicolo inquinante, sostituendolo con uno nuovo a basse emissioni". È il provvedimento eco friendly varato dalla Regione Lombardia per incentivare la sostituzione del parco auto. A ricordarlo ieri l'assessore regionale al Bilancio Davide Caparini (nella foto) che ha anticipato che il governatore Attilio ...

Smog : in Lombardia niente Bollo per 3 anni a chi rottama la vecchia auto : “Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per tre anni per chi decide di rottamare un vecchio veicolo inquinante con una nuovo mezzo a basse emissioni”. A ricordare l’iniziativa e’ l’assessore lombardo al Bilancio Davide Caparini, a margine della presentazione dei dati riguardanti Regione Lombardia e l’analisi del rating dell’Agenzia Moody’s. Caparini, nel sottolineare l’importanza ...

Esenzione Bollo auto per chi rottama in Lombardia/ Come ottenere l'incentivo : beneficio per tre anni : Esenzione bollo auto per chi rottama in Lombardia: Come ottenere l'incentivo. Le ultime notizie: beneficio per tre anni. Una buona notizia per chi vuole cambiare veicolo.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 22:28:00 GMT)

Esenzione Bollo per chi rottama la propria auto : ecco dove : Il pagamento della tassa automobilistica sarà possibile evitarlo per tutti coloro che decideranno di rottamare la propria vecchia auto per passare ad un autoveicolo a basse emissioni di sostanze inquinanti. Secondo quanto stabilito nell'ultima legge di bilancio, infatti, per il momento, questo tipo di agevolazione economica sarà contemplata esclusivamente nella Regione Lombardia. bollo auto: come funziona l’incentivo per gli automobilisti La ...

Smog : Regione Lombardia - no Bollo per tre anni per chi rottama vecchia auto : Milano, 23 apr. (AdnKronos) - "Esenzione del pagamento della tassa automobilistica per tre anni per chi decide di rottamare un vecchio veicolo inquinante con una nuovo mezzo a basse emissioni". E' l'iniziativa ricordata dall'assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione della Lombardia,

Nei guai i furbetti del Bollo auto : I proprietari delle vetture erano ormai deceduti da tempo, ma gli eredi continuavano a sfruttare indebitamente l'esenzione del bollo auto per i portatori di handicap o invalidi. A scoprire i 'furbetti'...

Come si calcola il Bollo auto : Come si calcola il bollo auto? Conosciuto anche con il nome di tassa di circolazione, il bollo auto è un'imposta che si versa ogni anno (con cadenza variabile a seconda della data di immatricolazione del veicolo)...

Bollo auto non pagato - perché l'incubo potrebbe non finire mai : Ve lo avevamo già spiegato: se a tre anni dal mancato pagamento il Fisco non avanza richieste di pagamento il Bollo...

Un trucco per non pagare le multe - il Bollo e la revisione dell'auto? : Sulle strade italiane circolano oltre alle nostre auto anche tantissimi veicoli con targa straniera, molti dei quali però non appartengono a cittadini stranieri. Il punto è tutto qui, il regolamento europeo permette a veicoli stranieri di transitare liberamente per le strade di altri Paesi per un massimo di 12 mesi consecutivi, ma non essendoci più le frontiere tra i Paesi europei risulta molto complicato stabilirne il tempo di permanenza. Così ...

Bollo auto dei veicoli commerciali : facciamo chiarezza : Immatricolare un veicolo come veicolo commerciale porta a dei notevoli vantaggi a livello economico e finanziario, a partire da una …

Bollo auto - come e quando si può chiedere il rimborso : Il Bollo auto è il tributo che si applica a tutti i veicoli sul territorio nazionale e va versato alla Regione in cui è residente il proprietario (oppure il locatario)...

Legge 104 - esenzione Bollo auto anche senza dichiarazione dei redditi : L’esenzione del pagamento del bollo auto per i disabili e, eventualmente, i loro familiari che li hanno fiscalmente a carico, come previsto dalla Legge 104, va mantenuta anche se questi ultimi non presentano al dichiarazione dei redditi. A precisarlo è stata l’Agenzia delle Entrate che rispondendo ad un interpello (n. 917-335/2017) presentato dal legale di un cittadino, in collaborazione con il Pubblico Registro automobilistico (PRA) ...

Bollo auto : come controllare scadenze e pagamenti : Il Bollo auto è una delle imposte che più di ogni altra viene mal digerita dagli automobilisti . Di fatto il mancato pagamento di questa imposta può comportare sanzioni pesanti e quindi bisogna porre ...

Bollo 2018 auto e moto - lo avete già pagato? “Ecco cosa stabilisce la legge”. Le novità sulla tassa più odiata dagli italiani : Una delle tasse che sicuramente gli italiani odiano di più, da sempre al centro del dibattito. Parliamo ovviamente del Bollo auto, del quale però forse non tutti conoscono nello specifico i dettagli: esiste, infatti, un termine per la prescrizione che, in determinate condizioni, fa sì che gli automobilisti siano esentati dal pagamento. Ecco tutti i dettagli necessari per conoscere al meglio la procedura. Prima di tutto è bene fare una ...