Bollette su misura | a Bergamo una startup punta sul mercato dell’energia

wired

: L'Antitrust conferma la misura cautelare nei confronti dei grandi operatori che avrebbero stabilito offerte commerc… - VoipVoice_it : L'Antitrust conferma la misura cautelare nei confronti dei grandi operatori che avrebbero stabilito offerte commerc… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Parte daunache scommette sul digitale per vendere gas e luce. Friends, come dice il nome, nasce come una comunità informale, una sorta di gruppo di acquisto solidale online per acquistare l’energia. E scalda i motori in un momento di rivoluzione per ilitaliano, che si avvia verso la liberalizzazione completa nell’estate del 2019. Friends funziona come un gruppo di acquisto digitale in salsa 4.0. Ciascun utente sul sito compone autonomamente e in modo facile la propria soluzione. “Siamo la prima pure digital company dell’energia dove gli intermediari commerciali sono eliminati, la gestione è via web e la sottoscrizione facile e veloce”, commenta Roberto Cesani, amministratore delegato di Friends Sb srl. Entrando nella community l’utente può scegliere come re-investire il proprio consumo. Attraverso un programma fedeltà a premi, i ...