Bollette su misura - a Bergamo una startup punta sul mercato dell’energia : Parte da Bergamo una startup che scommette sul digitale per vendere gas e luce. Friends, come dice il nome, nasce come una comunità informale, una sorta di gruppo di acquisto solidale online per acquistare l’energia. E scalda i motori in un momento di rivoluzione per il mercato italiano, che si avvia verso la liberalizzazione completa nell’estate del 2019. Friends funziona come un gruppo di acquisto digitale in salsa 4.0. Ciascun ...