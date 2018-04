diggita

: RT @XANTARMOB: Blocky Farm - la simpatica fattoria è arrivata anche su Android! #indiegames #android #iphone #videogames - ReadySetInGames : RT @XANTARMOB: Blocky Farm - la simpatica fattoria è arrivata anche su Android! #indiegames #android #iphone #videogames - XANTARMOB : Blocky Farm - la simpatica fattoria è arrivata anche su Android! #indiegames #android #iphone #videogames -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Mercoledì 25 Aprile 2018, Contadini digitali di tutto il Mondo , con uno smartphone Android in tasca, esultate! Dopo l'ottimo successo della versione per iPhone,è finalmente arrivato anche per il robottino verde ???? Come in ogni gestionale del ...