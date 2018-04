Bloccare e proteggere app Android con Password

chimerarevo

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Lo smartphone è per molti uno strumento molto importante non solo perché permette di svolgere tantissime operazioni della quotidianità, ma anche e soprattutto perché racchiude ricordi, informazioni e dati sensibili (come ad esempio chi cerca di spiare Whatsapp) che non devono in alcun modo finire nelle mani sbagliate! Ecco perché in questa guida vi mostreremo comeappcon! In realtà esistono molti metodi per spiare uno smartphone, come abbiamo già visto precedentemente, ma ci sono altrettanti metodi per impedire di farsi spiare lo smartphone, non solo con degli accorgimenti o con un po’ di attenzione, ma impostando dei blocchi e nascondendo i dati sensibili. Per ora ci concentreremo proprio sull’applicazione di blocchi per l’accesso alle vostre app! Blocco schermo Prima di vedere le applicazioni gratuite che abbiamo scelto per ...