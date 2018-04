BL | già condannato per due omicidi uccide la ex | nuovo ergastolo

Foggia - condannato a 5 anni un ceceno arrestato lo scorso luglio : “Terrorismo internazionale e istigazione alla jihad” : “Bisogna punire questi diavoli”, “Gli italiani sono peggio degli animali”, diceva alla moglie durante le loro telefonate. Eli Bombataliev, 38enne ceceno, era pronto a partire per il Belgio, accertarono le indagini che hanno portato al suo arresto nel luglio 2017. Dieci mesi dopo, il gup del Tribunale di Bari, Marco Galesi, lo ha condannato alla pena di 5 anni di reclusione per i reati di terrorismo internazionale di matrice islamica e ...

Bologna - aggressione sessuale : fermato maniaco seriale. Nel 2014 era già stato condannato - ma niente carcere : È stata seguita e aggredita all’alba di domenica verso le 6 in vicolo Santa Lucia, in pieno centro storico a Bologna, dentro dell’androne di casa. Chi ha violentato sessualmente la studentessa universitaria è stato fermato ieri sera: si tratta di Cesarin Tivadar, romeno, un maniaco seriale che nel 2014 seminò paura nella zona universitaria di Bologna. Un uomo che però già nel 2014 seminò paura nella zona universitaria e che aveva aggredito ...

Il neo-deputato leghista Gianni Tonelli condannato per aver diffamato la famiglia Cucchi : Il neo-deputato leghista ed ex segretario del Sap, Gianni Tonelli, è stato condannato dal tribunale di Bologna per diffamazione nei confronti della famiglia Cucchi e dovrà pagare una multa da 500 euro.Continua a leggere

Terrorismo - 23enne italo marocchino arrestato a Torino. “Fa parte di Isis” : era stato già condannato : È ritenuto autore del primo testo di propaganda dell’Isis in italiano. Era un personaggio noto agli investigatori dell’AntiTerrorismo perché tre anni fa aveva patteggiato una condanna a due anni per istigazione a delinquere con finalità di Terrorismo per la pubblicazione sul web di una serie di documenti dell’Isis. Da allora Elmahdi Halil, 23 anni, italo marocchino, era diventato oggetto di indagine e oggi è stato arrestato ...

Roma - già condannato per maltrattamenti - continua a picchiare la moglie e la sequestra in casa : Già condannato per maltrattamenti alla moglie, continuava ad aggredirla e a minacciarla. Gli agenti della IV sezione della squadra mobile di Roma, specializzata in reati sessuali, contro donne, minori ...

Terrorismo - diffondeva video inneggianti all'Isis su Fb : condannato - : L'uomo, 35 anni, dovrà scontare 2 anni e 4 mesi di carcere per istigazione e apologia del Terrorismo. Poi l'espulsione dall'Italia. Lo ha deciso la Corte d'assise di Milano. Per l'accusa "la sua ...

Apologia Isis - condannato marocchino : 15.21 La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 2 anni e 4 mesi di carcere per istigazione e Apologia del terrorismo Omar Nmiki, il 35enne marocchino arrestato nel marzo 2017 per aver pubblicato sui social network una decina di video inneggianti all'Isis. I giudici hanno inoltre disposto l'espulsione dell'uomo una volta espiata la pena.

