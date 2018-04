Biscotti | intuito e fantasia La dolce vita di sciur Mario

ilgiornale

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Osservava, annusava, soppesava, assaggiava. Fino a poco tempo fa. Quando ancora girava per "casa sua", la fabbrica di Cosio Valtellino. Per tutti era solo e semplicemente il "", il signor, qualcosa di più di un compagno di lavoro, perché quel lavoro lui l'aveva appiccicato addosso come la farina. L'aveva cominciato a creare, o, meglio ad impastare, con le proprie mani. Quando, ragazzino,Galbusera aveva iniziato con il padre Ermete in un laboratorio nel retro del caffè pasticceria di famiglia a Morbegno, in Valtellina. Per aiutarlo, certo, ma anche per rubargli il mestiere e inventarsi praline,tti ma, soprattutto,. Osservando, annusando, soppesando, assaggiando. Profumi e sapori che, adesso che il re deise ne è andato a 93 anni sembrano accompagnarlo come una dolcissima scia di ricordi e di rimpianti.Con lui, a lavorare, in quel ...