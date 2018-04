Bilancio record per l' edizione 2018 di Lucca Film Festival

Fmi : zavorra debito globale - balza a nuovo record 225% Pil. E per Italia non si prevede più pareggio Bilancio : La zavorra del debito continua a pesare sulle spalle del mondo intero. E' quanto rende noto l'Fmi, attraverso la pubblicazione del rapporto Fiscal Monitor avvenuta oggi. Il carico del debito globale è diventato anche più pesante rispetto a quello precedente ...

Recordati - via libera da assemblea a Bilancio 2017 : L'assemblea ha approvato la Politica in materia di remunerazione per il 2018 . I soci hanno approvato un nuovo Piano di Stock Option per gli esercizi 2018-2022.

Netflix - nel primo trimestre Bilancio da record : Teleborsa, - Continua la sbalorditiva crescita di Netflix , leader mondiale dell'intrattenimento , serie Tv, film documentari, . La compagnia ha pubblicato il bilancio relativo al primo trimestre 2018,...

Tottenham - nuovo record di Bilancio : +115 milioni in un solo anno e ricavi record con la Juve nel mirino : ricavi AL TOP E +115 milioni IN UN anno - Secondo quanto riportato dalla redazione inglese di Sky Sport il Tottenham ha annunciato le previsioni di bilancio che si chiuderà il 30 giugno 2018. ...

Daimler - Bilancio record fa felici anche i dipendenti : bonus da 5.700 euro. Mercedes ok grazie a Suv e Classe E : STOCCARDA - Non solo gli azionisti, anche i lavoratori beneficiano del bilancio record di Daimler. In aprile, i lavoratori impiegati in Germania che ne hanno contrattualmente diritto,...

Fs - investimenti record in Italia "Il Bilancio migliore di sempre" : Mazzoncini: 'Certissimi che il nuovo governo condividerà quello che stiamo facendo' I ricavi sono in continua crescita e gli investimenti raggiungono la cifra record di 5,6 miliardi di euro. Per le ...

Gruppo BMW al nono Bilancio consecutivo record : TORINO - Volumi di vendita mondiali in crescita del 4,1% a 2.463.526 unità , sufficienti a conservare la leadership premium mondiale come Gruppo, Mercedes è in testa come singolo marchio, , ...

Bilancio record per Swiss nel 2017 : Swiss ha presentato un Bilancio record, con un utile operativo salito del 31% a 561 milioni di franchi e un fatturato che cresce del 3,2% a 4,95 miliardi nel 2017, definito uno dei migliori risultati ...

I ricavi record non bastano a Saes Getters : titolo giù dopo il Bilancio : Teleborsa, - ricavi in crescita e outlook ottimista per Saes Getters , oggi all'appuntamento con il bilancio 2017. Il produttore di componentistica elettronica ha chiuso l'esercizio con un utile netto ...

Volkswagen - Bilancio da record per il 2017 : E snocciola le figures: 10,7 milioni di veicoli consegnati nel mondo , +4,3%, , 230,7 miliardi di euro di ricavi , +6,2%, , 17 miliardi di profitti operativi prima dell'effetto dieselgate , 13,8 dopo,...

