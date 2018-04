eurogamer

: Bethesda mostrerà 'un buon numero' di nuovi giochi all'E3 2018. #Bethesda - Eurogamer_it : Bethesda mostrerà 'un buon numero' di nuovi giochi all'E3 2018. #Bethesda -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Le settimane che ci separano dall'E3stanno rapidamente scorrendo, e i grandi protagonisti dell'industria dei videocominciano a caricare le proprie cartucce che come di consueto verranno esplose durante le celebri conferenze pre-fiera. Una di queste sarà quella, e Pete Hines, Senior Vice President of Marketing del publisher ha potuto recentemente parlare con Gamereactor anticipando qualcosa a riguardo proprio della kermesse losangelina.Nell'intervista Hines racconta chesi prepara all'E3 di quest'anno dallo scorso settembre, e che ha molto in serbo per i giocatori. "Abbiamo alcune sorprese in negozio", ha affermato. "Parleremo di undiprogetti e guarda, sono davvero eccitato. Abbiamo lavorato a questo E3 da settembre dello scorso anno.""Sono quindi nel settimo, ottavo mese di lavoro per questo E3, e mi piace davvero quello ...