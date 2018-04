Berlusconi | M5S? Davanti a loro gente si sente come ebrei con Hitler

Berlusconi ancora all'attacco del M5S : «La gente si sente come gli ebrei davanti a primo Hitler» : Dopo l'attacco Berlusconi mostra anche il lato costruttivo di Forza Italia: «Siamo impegnati oggi a cercare una soluzione alla crisi politica, senza veti né preclusioni, rispettosa del voto espresso ...

M5S : Marina Berlusconi - cosa rispondi a chi ti paragona al diavolo? : Segrate (Mi), 24 apr. (AdnKronos) – “Che cosa posso dirvi? cosa si risponde a uno che non accetta nemmeno di sedersi al tavolo con te sfregiando la democrazia, a chi ti definisce il male assoluto come Stalin, Hitler o il diavolo? cosa devi dire?”. Così il presidente di Fininvest Marina Berlusconi, a margine della assemblea di Mondadori a Segrate, a chi le domanda delle dichiarazioni del padre, Silvio Berlusconi, sul ...

M5s : presidio davanti sede Mediaset - Berlusconi offende lavoratori : Milano, 24 apr. (AdnKronos) - Un gruppo di giovani attivisti del M5s di Milano ha dato vita a una manifestazione di protesta davanti alla sede milanese di Mediaset contro alcune recenti affermazioni dell'ex cavaliere: "Silvio Berlusconi - spiegano in una nota i pentastellati - ha dichiarato che se d

Salvini 'Mandato a Fico è una presa in giro'. Berlusconi 'M5s dilettanti non credibili' : ROMA - Tocca a Roberto Fico: il presidente della Camera è stato incaricato di un mandato esplorativo a al Quirinale per il colloquio con Mattarella. Con un 'perimetro' limitato all'ipotesi di un'...

Berlusconi dopo il voto in Molise : "M5S non è credibile per un governo" : Silvio Berlusconi, in Molise fino a pochi giorni fa per chiudere la campagna elettorale, ha commentato oggi la vittoria del candidato del centrodestra Donato Toma, a tutti gli effetti il nuovo Presidente della Regione Molise, e come già accaduto la settimana scorsa non ci è andato leggero nei confronti del Movimento 5 Stelle, riuscito a conquistare il 38,5% col candidato Andrea Greco: Dal Molise esce battuto e fortemente ridimensionato il ...

