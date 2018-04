Bassi redditi e alta pressione fiscale | al confronto con l' Europa l' Italia è una trincea

L'Italia a un bivio : flat tax al 23% più vantaggiosa per i redditi Bassi : Roma - Domani l'Italia ha la possibilità di cambiare una volta e per sempre un sistema fiscale rapace che mette in difficoltà famiglie e imprese. Alle prime chiede molto spesso il 40% di quanto guadagnato ogni anno, delle seconde invece rappresenta il socio occulto che preleva forzosamente i due terzi del fatturato. Il centrodestra ha messo in campo una proposta rivoluzionaria: la flat tax, cioè l'aliquota unica sui redditi nella ...