Basket | playoff Nba | i Sixers di Belinelli in semifinale | i Warriors eliminano gli Spurs

Basket - Playoff Eurolega 2018 : netta vittoria per lo Zalgiris Kaunas sull’Olimpiakos. Il Baskonia si salva col Fenerbahce : Intensa serata di Playoff per l’Eurolega di Basket 2017-2018. Nella serata odierna, però, non ci sono stati verdetti definitivi e tutto è rimandato al prossimo turno: entrambe le sfide di questa sera, al momento, sono sul punteggio di 2-1 e ogni partita può essere decisiva per conquistare l’accesso alle Final Four. netta vittoria, davanti al pubblico di casa, per lo Zalgiris Kaunas. L’Olimpiakos Pireo, infatti, si è arreso con ...

Basket - Playoff Nba : vincono Houston e Utah - semifinale a un passo : ROMA - Houston e Utah guadagnano il match-ball nel primo turno della Western Conference dell'Nba. Nella notte italiana, i Rockets superano i Minnesota Timberwolvers per 119-110 con 36 punti di James ...

Basket - 27a giornata Serie A 2018 : Reggio Emilia batte Torino nel posticipo e spera ancora nei playoff : La Grissin Bon Reggio Emilia si è aggiudicata il posticipo della 27a giornata della Serie A contro la Fiat Torino. Un successo per 89-82 griffato soprattutto dallo strapotere di Jalen Reynolds, dominante con 29 punti e 18 rimbalzi. Fondamentale, però, anche il contributo di Manuchar Markoishvili, che ha realizzato 24 punti con 7/7 da tre. La vittoria di stasera consente ai reggiani di tenere vive le speranze di playoff, ridotte oramai al ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : Ragusa vince al Taliercio e pareggia i conti con Venezia : Ragusa batte Venezia e pareggia i conti nella Serie di semifinale. La Passalacqua Trasporti ha espugnato il Taliercio per 64-77 portandosi sull’1-1 e ribaltando pertanto il fattore campo. Un colpo esterno importante quello delle siciliane, maturato grazie alla grande prestazione di Ndour, con 24 punti e 10 rimbalzi, oltre a quelle di Kuster, con 20, e Hamby, con 19. Ma è stata una prestazione di squadra notevole quella di Ragusa, che dopo ...

Diretta/ Mantova Fortitudo Bologna info streaming video e tv : verso i playoff (Basket A2 Est) : Diretta Mantova Fortitudo Bologna, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita. La Consultinvest vuole prendersi il primo posto nel girone Est di basket Serie A2(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 15:50:00 GMT)

Basket - 27a giornata Serie A 2018 : big match Brescia-Milano - si accende la lotta playoff : Si entra ormai nella fase calda della stagione regolare della Serie A. Ultime quattro giornate che saranno decisive per la lotta al vertice, per i playoff e per la zona retrocessione. lotta AL VERTICE Sarà un turno di campionato davvero fondamentale per le posizioni più alte della classifica. Milano cerca la decima vittoria consecutiva e fa visita a Brescia. L’Olimpia è in testa con quattro punti di vantaggio sulla Germani, che ha davvero ...

Basket - playoff Nba : LeBron rialza Cleveland - Houston si divora Minnesota : WASHINGTON - Cleveland rialza la testa dopo la sconfitta in gara-1 e pareggia , 1-1, i conti nella sfida con Indiana valida per il primo turno dei playoff. A prendere per mano i Cavs è, come sempre, ...

Basket femminile - Playoff Serie A1 2018 : le migliori azzurre dei quarti di finale : Andiamo a vedere quali sono state le migliori italiane nelle sfide dei quarti di finale dei Playoff di Serie A1 Martina Bestagno: Venezia si conferma la principale antagonista del Famila Schio nella lotta Scudetto. Davvero tutto semplice per la Reyer nel quarto di finale contro la Fixi Torino. Due ottime partite per Bestagno, sempre in doppia cifra con i 14 punti di gara1 e i 13 punti di gara2 Valeria De Pretto: una Venezia molto italiana e che ...

Basket - playoff Nba partenza falsa Cleveland - Harden trascina Houston : WASHINGTON - Colpaccio Indiana in casa di Cleveland e LeBron per la prima volta in carriera conosce il sapore della sconfitta all'esordio nei play-off. Il Prescelto aveva fin qui collezionato 12 ...

Basket / Playoff ancora lontani per OraSì Ravenna che cede contro Bergamo 79 a 81 : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 La cronaca Bergamo parte nel quintetto annunciato, OraSì con Esposito al posto di Masciadri, acciaccato al ginocchio sinistro. Cinque punti di Hollis per cominciare ,...

Basket Serie A - la Virtus espugna Torino e vede i playoff : Nell'anticipo del ventiseiesimo turno, i bianconeri battono 67-65 la Fiat Torino e salgono al sesto posto

Basket - 26a giornata Serie A 2018 : la Virtus Bologna batte la Fiat Torino nello scontro playoff : La Virtus Bologna vince 67-65 l’anticipo della 26a giornata contro la Fiat Torino. nello scontro diretto per i playoff la squadra di coach Ramagli riesce ad ottenere una preziosissima vittoria, staccando in classifica proprio Torino, che perde la nona partita del suo ritorno e rischia di dire ormai addio ai sogni di giocare i playoff. Decisivi per Bologna i 18 punti di Kenny Lawson e i 12 di Pietro Aradori, mentre ai padroni di casa non ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : il Passalacqua Trasporti Ragusa vola in semifinale playoff : Sono bastate due gare: il Passalacqua Trasporti Ragusa ha sbrigato la pratica Fila San Martino e ha conquistato l’accesso alle semifinali dei playoff del campionato di Serie A1 di Basket femminile. La squadra siciliana, pur in trasferta, ha iniziato subito forte. Nel primo quarto ha fatto una netta differenza, volando subito sul 24-12, doppiando cos le avversarie. Nel secondo quarto il San Martino ha provato a reagire, specialmente ...

Basket - Serie A 2018 : Alessandro Gentile fuori due settimane. Si complica la corsa ai playoff della Virtus Bologna : Sarà un finale di stagione piuttosto complicato per la Virtus Bologna, che dovrà fare a meno della sua stella, Alessandro Gentile. L’ala ha rimediato un infortunio nel corso della partita persa sabato sera contro Cantù, in cui tra l’altro, proprio una sua palla persa era costata l’ultimo possesso alla squadra bolognese. Il problema coinvolge la zona del gluteo ed è di natura muscolare: c’è un ematoma non ancora ...