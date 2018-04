Bancarotta della “Delivery” | la nuova indagine che rischia di travolgere i genitori di

Bancarotta Gruppo Di Mario e Banca Tercas - le indagini della G.d.F. portano al sequestro 525milioni : Roma - Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria sta eseguendo sequestri di n. 44 immobili e terreni, partecipazioni societarie e somme di denaro nei confronti di n. 3 persone fisiche tra le quali il noto imprenditore pometino Raffaele Di Mario, ex Presidente dell’A.S.D. Pomezia calcio e proprietario del locale polo alberghiero “Hotel Selene”, per reati di Bancarotta fraudolenta aggravata dal requisito della transnazionalità in relazione a due ...

Nuova grana per Denis Verdini : chiesta condanna a 3 anni per la Bancarotta fraudolenta della Ste : La procura di Firenze ha chiesto oggi una condanna a tre anni per l'ex senatore di Ala Denis Verdini nell'ambito del processo per bancarotta fraudolenta della Società toscana di Edizioni.Continua a leggere

La procura di Firenze chiede la condanna a 3 anni per Denis Verdini nel processo per la Bancarotta della Società toscana di edizioni : Il pm Luca Turco ha chiesto di condannare a 3 anni Denis Verdini nel processo per bancarotta fraudolenta della Società toscana di edizioni che dal 1998 al 2014, anno del fallimento, ha pubblicato Il Giornale della toscana, quotidiano venduto assieme a Il Giornale.Turco ha chiesto condanne anche per altri amministratori imputati: 2 anni e 6 mesi per Pierluigi Picerno, ad dal 2007 al 2012 poi liquidatore; 2 anni per Massimo Parisi, nel cda ...

Armi - la Remington dichiara la Bancarotta a causa della strage di Newtown : Armi, la Remington dichiara la bancarotta a causa della strage di Newtown La crisi è legata al declino delle vendite, avvenute soprattutto dopo la carneficina in cui morirono 20 bambini Continua a leggere

Crac Ferrovie Sud Est - dirigente della Bnl indagato e interdetto per Bancarotta fraudolenta : Giuseppe Maria Pignataro, responsabile mercato pubblica amministrazione della direzione centrale di Bnl, è accusato con due funzionari di Bari di aver...

Lega - L’Espresso : “L’ideologo della Flat Tax Armando Siri patteggiò per Bancarotta fraudolenta” : Prima della campagna elettorale Matteo Salvini, segretario della Lega, pensava per lui a un ruolo di governo, magari un ministero economico. Eppure, stando a quanto riporta L’Espresso, Armando Siri, 46 anni, eletto al Senato, ideologo della Flat tax, ha patteggiato una pena per bancarotta fraudolenta. Tre anni e mezzo fa un giudice ha accolto l’accordo tra accusa e difesa per il fallimento della MediaItalia, società che avrebbe ...

PALLOTTA CONTRO LE RADIO ROMANE/ “Le mando in Bancarotta" - poi torna a parlare del nuovo stadio della Roma : Roma, parla PALLOTTA: “Le RADIO RomaNE le mando in bancarotta, me ne rimangono solo 7”. L’attacco del patron dei giallorossi, l’italo-americano James PALLOTTA, alle emittenti capitoline(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 16:39:00 GMT)

Weinstein - fine della corsa : in Bancarotta la sua società : ROMA - La Weinstein Company dichiarerà il bancarotta, secondo quanto riportato dai media statunitensi. 'Pur riconoscendo come questo esito sia estremamente sfortunato per i nostri dipendenti, i nostri ...

Milan - la seconda bomba della Gabanelli : 'Bancarotta Yonghong Li - nel video non spiega nulla' : Bancarotta, numeri e silenzi imbarazzati. Milena Gabanelli e Mario Gerevini , autori dello scoop del Corriere della Sera sui guai finanziari di Yonghong Li registrano con scetticismo , eufemismo, il ...

Gibson - la casa produttrice delle chitarre di Elvis Presley e John Lennon - è sull'orlo della Bancarotta : Il celebre produttore di chitarre Gibson, i cui strumenti sono passati nelle mani, tra gli altri, di John Lennon ed Elvis Presley, rischia la bancarotta.L'azienda con sede a Nashville, nel Tennessee, che ha più di cento anni (Orville Gibson cominciò a costruire mandolini nel 1894 a Kalamazoo, in Michigan), ha accolto oggi il nuovo chief financial officer Benson Woo, che cercherà di salvarla dal mare di debiti in cui rischia ...

Milan - il cinese Li sull'orlo della Bancarotta. Galliani : "A noi ha presentato tutte le credenziali" : "Questo signore ha acquisito il Milan investendo una cifra molto importante. A giugno ha presentato le credenziali alla Lega Calcio e il Fondo Eliott gli ha prestato oltre 300 milioni. Hanno fatto una faraonica campagna acquisti questa estate. Non conosco la realtà cinese, ma tutte le cose sono andate sempre in quel senso". Lo dice Adriano Galliani, ex Ad del Milan e candidato di Fi al Senato, ospite di MattinoCinque. Galliani risponde ...

Milan - Corriere della Sera : 'Li insolvente - chiesta Bancarotta in Cina' : Un'inchiesta del Corriere della Sera , firmata da Milena Gabanelli e Mario Gervini , sostiene che la Shenzhen Jie Ande, holding di Yonghong Li, l'imprenditore cinese che comprato il Milan il 13 aprile ...