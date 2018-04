Bambino di 5 anni muore schiacciato da un trattore : I vigili del fuoco hanno estratto il piccolo dal mezzo finito in un canale, ma non c'è stato nulla da fare

Bambino di cinque anni muore schiacciato da trattore : Un Bambino di 5 anni è morto a Pontenure (Piacenza) schiacciato da un trattore che si è ribaltato. Sul posto l’eliambulanza e i vigili del fuoco che lo hanno estratto dal mezzo finito sottosopra in un canale, ma non c’è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica della vicenda. L'articolo Bambino di cinque anni muore schiacciato da trattore sembra essere il primo su Meteo Web.

MODENA - MUORE Bambino DI 4 ANNI : SOFFOCATO DA GIOCATTOLO?/ Ausl : “Non ci sono patologie per spiegare accaduto” : MODENA, MUORE BAMBINO di 4 ANNI di Carpi, forse SOFFOCATO da un giocattolo: cause ancora da chiarire. E' accaduto nella notte, il povero piccolo era ricoverato in gravi condizioni(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 12:29:00 GMT)

