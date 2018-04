Baby oroscopo | il carattere e la personalità di vostro figlio secondo il segno zodiacale

vanityfair

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Il terzo Royal, assieme a Leone, erede della dinsatia Ferragnez, è sicuramente il bebé più atteso della stagione. Il piccolo, un maschietto, è nato il 23 aprile, giorno di San Giorgio, alle 11.01 ora locale e gode di ottima salute come la mamma. Ma la futura regina Kate Middleton non è la sola che partorirà quest’anno. A farle compagnia, ma oltreoceano, c’è anche una raggiante Eva Longoria, che a maggio darà alla luce il suo primo, frutto dell’amore con con l’imprenditore Pepe Baston. E poi, l’Angelo Candice Swanepoel, dopo Anacã nato giusto due anni fa, è in ttesa delgenito dal fidanzato modello Hermann Nicoli e Kate Hudson, che diventerà mamma per la terza volta. LEGGI ANCHEKate Middleton ha partorito, il royalè maschio Insomma, la cicogna quest’anno avrà il suo bel daffare, volando di culla in culla e depositando piccoli ...