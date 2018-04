Auto in fiamme nel centro di Fasano | quasi certo il dolo

Rosolini - cerca di spegnere Auto in fiamme : rimane ustionato : Un 34enne di Rosolini è rimasto ustionato mentre cercava di spegnere l'incendio divampato la scorsa notte nella sua auto. Ricoverato a Catania.

Rosolini; cerca di spegnere Auto in fiamme : rimane ustionato : Un 34enne di Rosolini è rimasto ustionato mentre cercava di spegnere l'incendio divampato la scorsa notte nella sua auto. Ricoverato a Catania.

Autostrada A10 - incidente tra Savona e Spotorno. In fiamme pullman di studenti : I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo tutti i 30 giovani e l'autista. Chiuse entrambe le carreggiate per il fumo

“Tiratelo fuori!”. L’ex sindaco muore nell’Auto in fiamme. Prima lo schianto - poi la fine terribile sotto gli occhi del figlio impotente. Quella che i soccorritori si trovano davanti è una scena agghiacciante : Stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro quando, all’altezza di Latiano lungo la superstrada che collega Brindisi a Taranto l’auto con a bordo Lorenzo Caiolo, 64 anni, si è scontrata con un mezzo che procedeva sullo stesso senso di marcia. Un impatto fortissimo. L’auto che si cappottata diverse volte Prima di incendiarsi. Il conducente, sembrerebbe il figlio 31enne, che riesce ad uscire mentre Caiola è rimasto intrappolato ...

Schianto sulla statale - l'Auto prende fuoco : ex sindaco muore tra le fiamme : Tragico incidente sulla superstrada Taranto-Brindisi. la statale 7. Nello scontro tra due autovetture nei pressi di Latiano ha perso la vita l'ex sindaco di San Vito dei Normanni, il 64enne Lorenzo Caiolo...

Tragico schianto in strada : l’Auto prende fuoco - ex sindaco muore tra le fiamme : L'incidente stradale è costato la vita a Lorenzo Caiolo, 64enne professore di Lettere ed ex sindaco di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi.Continua a leggere

Scontri Tolosa : 18 fermi - Auto in fiamme : 11.15 Dopo le violenze di domenica, nuovi Scontri si sono verificati nella notte a Tolosa, nel distretto di Mirail. 18 persone sono state arrestate. 24 automobili sono state date alle fiamme e gli Scontri tra gruppi di giovani e forze dell'ordine cominciati nella serata di ieri e proseguiti nella notte. Secondo "Le Figaro", la Polizia è stata attaccata anche con colpi di mortaio. I disordini erano scoppiati domenica pomeriggio,dopo il fermo di ...

Valmontone. in fiamme un Tir carico di birra : Autostrada chiusa in direzione Napoli : Un grosso Tir che trasportava birra ha preso fuoco improvvisamente sull'autostrada del sole tra San Cesareo e Valmontone, perdendo parte del carico sulla carreggiata. Grossi disagi in direzione Napoli,...

Incendi - un'altra Auto in fiamme a Siracusa : indaga la polizia : Agenti delle Volanti di Siracusa sono intervenuti in via Modica per l'Incendio, per cause in fase di accertamento, di un Atv Bmw 318. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Indagini in corso.

Roma : Autobus di linea in fiamme : Roma – Un incendio si è sprigionato poco prima delle 6 su un bus in servizio sulla linea 466, lungo via di Portonaccio. L’autista è intervenuto con l’estintore di bordo e contemporaneamente ha allertato i vigili del fuoco che, una volta sul posto, hanno estinto le fiamme. Nessun passeggero è stato coinvolto nell’evento. Atac ha avviato un’indagine interna per accertare le ragioni dell’accaduto. E’ quanto ...

Auto in fiamme a Roccazzo : Ieri sera un'Auto è andata in fiamme a Roccazzo, frazione di Chiaramonte Gulfi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le Forze dell'Ordine.

Autovelox dato alle fiamme su Autostrada : ANSA, - NAPOLI, 5 APR - I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti, subito dopo la mezzanotte, sul raccordo autostradale Avellino-Salerno dove alcuni passanti hanno segnalato un Autovelox in ...

Incendio divampa sulla tangenziale di Siena - un'Auto è avvolta dalle fiamme : L'intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme che hanno avvolto un'autovettura sulla tangenziale di Siena nella sera del 2 aprile. Allertati dallo stesso conducente del veicolo, che si era ...

Auto in fiamme sulla tangenziale - salvo il conducente / VIDEO : Siena, 3 aprile 2018 - I vigili del fuoco sono intervenuti lunedì sera sulla tangenziale, nei pressi dell'uscita di Siena Sud, per spegnere l'incendio che ha distrutto un'Auto. Il conducente si è ...