Auto elettriche | arriva la ricarica più veloce al mondo

Volvo - Nel 2025 la metà delle Auto vendute saranno elettriche : Una Volvo ogni due vendute nel mondo, entro il 2025, sarà completamente elettrica. Lo ha annunciato oggi la Casa svedese al Salone di Pechino, con una promessa che segue di dodici mesi un'altra uscita ambiziosa sul fronte dell'elettrificazione, quella di avere nella gamma di ciascun modello una versione mild hybrid, plug-in o completamente elettrica già a partire dall'anno venturo.Una promessa per la Cina. Non è un caso che il nuovo obiettivo ...

Arriva la prima strada che ricarica le Auto elettriche in movimento : Un primo tratto di strada lungo due km è stato realizzato per sperimentare la futuristica ricarica di auto elettriche in movimento Aspettare decine di minuti, in alcuni casi anche qualche ora, fermi ...

Automobili Pininfarina - nasce il nuovo marchio italo-indiano di Auto elettriche : Non fatevi ingannare dal nome: il nuovo marchio automobili Pininfarina, con la Pininfarina originale non c’entra nulla, o quasi. Il brand, infatti, è indipendente dalla celebre ed omonima firma del design italiano. Anche se, inevitabilmente, si avvarrà dei suoi servizi di ingegneria. La nuova marca nasce grazie alla sinergia con l’indiana Mahindra – che controlla la stessa Pininfarina – e punta a mettere sul mercato, entro il 2020 ...

Non solo Auto elettriche. La Formula E illumina l'Eur

Cina : una strada intelligente per caricare le Auto elettriche in transito : Sono sempre di più le aziende dell’industria automobilistica che hanno deciso di investire nella produzione di auto elettriche, in grado di ridurre le emissioni inquinanti a beneficio dell’ambiente, e se da un lato è evidente come il settore negli ultimi anni sia cresciuto a livello globale con numeri sempre più promettenti, è altrettanto vero che c’è ancora molta strada da fare. Migliorare la tecnologia alla base delle auto ...

Auto elettriche - un italiano su tre pensa di comprarne una. A patto che… : Che l’elettrico sia davvero dietro l’angolo, anche per noi italiani storicamente “ammalati” di Automobile e di guida attiva? Forse sì. Almeno a giudicare dai risultati del sondaggio effettuato in questi mesi da Lorien Consulting per Legambiente, che mette in mostra un gradimento di tutto rispetto del pubblico nostrano nei confronti dell’Auto più “verde”: un terzo circa del campione intervistato sarebbe propenso all’acquisto futuro di un veicolo ...

In Cina sperimentano una strada che ricarica le Auto elettriche : Un tratto di un chilometro è stato ricoperto di pannelli solari: producono energia e un giorno potranno trasferire energia alle batterie dei veicoli The post In Cina sperimentano una strada che ricarica le auto elettriche appeared first on Il Post.

Formula E - tutto pronto : romani e turisti in fila per la sfida delle Auto elettriche : Ma anche da noi, fortunatamente, la tutela dell'ambiente sta pian piano penetrando in un mondo come quello delle corse, da sempre affascinato dall'odore acre della benzina

Auto elettriche - Tutti i modelli da comprare nel 2018 - FOTO GALLERY : Rappresentano ancora lo 0,01% del mercato interno, ma linteresse verso le Auto elettriche è sempre più alto. Nel 2017 i modelli immatricolati in Italia sono stati 1.945, il 38% in più rispetto alle 1.403 unità del 2016 (dati Unrae). La Nissan Leaf, pur con una leggera flessione rispetto allanno precedente (la vecchia generazione ha ceduto il passo al nuovo modello, entrato in produzione a dicembre), si conferma lelettrica con più ordini nella ...

Automobili Pininfarina - nasce il nuovo brand di elettriche extra-lusso : ROMA - Potenza compresa tra i 1500 e i 2000 cavalli , sviluppati da un powertrain elettrico per una velocità massima di circa 400 km/h e uno scatto 0-100 in soli 2 secondi . Una produzione ridotta a ...

Formula E Roma - Auto elettriche al Campidoglio/ Virginia Raggi : “Le userò per gli appuntamenti istituzionali” : Formula E Roma, auto elettriche al Campidoglio, Virginia Raggi: “La userò per gli appuntamenti istituzionali”. Le parole del primo cittadino di Roma, all'arrivo delle auto elettriche(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 22:17:00 GMT)

Giappone - le colonnine per le Auto elettriche superano i distributori di carburante : MILANO - In Giappone le auto elettriche hanno messo la freccia; nel paese asiatico, le colonnine per la ricarica di vetture senza emissioni di CO2 sono più diffuse dei distributori di benzina. Il ...

Nico Rosberg torna in pista! Guiderà una Formula E a Berlino : l’ex Campione del Mondo testa le Auto elettriche : Nico Rosberg è pronto per tornare al volante di una monoposto! Il Campione del Mondo 2016 di Formula Uno scenderà in pista a Berlino in occasione della tappa del Mondiale di Formula E, in programma il prossimo 19 maggio. Il tedesco, che aveva abbandonato il Circus subito dopo aver conquistato il titolo iridato, avrà a disposizione una decina di minuti per testare la Gen2, la nuova generazione di auto elettriche. Tra l’altro Rosberg è anche ...

SFOOTING/ Roma ospita il Gp di Formula E (Auto elettriche) : un evento inedito che farà... presa! : La gara si snoderà sabato 14 lungo le vie della Capitale. E la città si candida, raccontano i COMICASTRI, ad altri eventi sportivi elettrizzanti, a partire dalla Coppa dei Lampioni