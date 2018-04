Audi - Richiamo per 1 | 16 milioni di auto

quattroruote

(Di mercoledì 25 aprile 2018) L'ha annunciato ildi 1,16di veicoli a livello globale a causa di un difetto della pompa del liquido refrigerante, che potrebbe surriscaldarsi provocando un incendio, anche se al momento non sono stati segnalati incidenti.I modelli interessati negli Usa. La Casa dei Quattro anelli ha prontamente informato lerità statunitensi, specificando che a livello locale ilsarà effettuato sui modelli equipaggiati con il 2.0 litri a benzina Turbo FSI di A5 e Q5 prodotte dal 2013 al 2017, A6 del 2012-2015 e, infine, sulle A4 berlina e Allroad che risalgono al 2013-2016. Secondo l'Nhtsa (National highway traffic safety administration), l'ente americano per la sicurezza stradale, negli Usa ilinteressa circa 342 mila vetture. Secondo intervento. Non è tuttavia la prima volta che si verificano problemi su quel componente. A gennaio del 2017, infatti, ...