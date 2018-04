Atp Budapest | Cecchinato vola ai quarti di finale

Tennis - Atp Budapest 2018 : Marco Cecchinato ai quarti di finale! Battuto Damir Dzumhur in due set : Marco Cecchinato non si ferma più a Budapest. L’azzurro, entrato nel tabellone dell’ATP 250 come lucky loser, ha ottenuto un’altra bella vittoria, battendo il bosniaco Damir Dzumhur e qualificandosi ai quarti di finale. Un 6-3 6-1 che non ha lasciato spazio al numero 32 del mondo, letteralmente annichilito, come già a Montecarlo la scorsa settimana, in poco più di un’ora da un Cecchinato convincente, in controllo per ...

Sharapova - un anno dal rientro. Fatica in campo - si consola in amore - Cocchi - . Seppi rimonta all'Atp di Budapest. Battuto Fabbiano - ... : Seppi " numero 8 del seeding ungherese e 55 del mondo " dopo quasi un anno ha affrontato nuovamente un tennista italiano nel circuito ATP " l'ultimo era stato Fabio Fognini ai French Open di Parigi. ...

Tennis - Atp Budapest 2018 : Matteo Berrettini approda al secondo turno. L’azzurro piega Balazs in tre set : Missione compiuta per Matteo Berrettini nell’ATP di Budapest (Ungheria). L’azzurro, numero 104 del mondo, ha superato il magiaro Attila Balazs con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 al termine di un incontro molto lottato che ha sorriso al Tennista tricolore. Il giocatore nostrano accede al secondo turno e se la vedrà con la testa di serie n.5 del torneo Aljaz Bedene (n.57 ATP). Nel primo set il Tennis di Berrettini è molto convincente. Il ...

Tennis - Atp Budapest 2018 : il derby azzurro va ad Andreas Seppi! Rimontato e battuto Thomas Fabbiano : Il derby italiano in Ungheria, nel primo turno del torneo ATP 250 di Budapest, premia Andreas Seppi, numero 8 del tabellone che sulla terra battuta magiara rimonta e supera Thomas Fabbiano al termine di una battaglia sportiva durata due ore e mezza e chiusa dall’altoatesino con lo score di 4-6 7-5 6-3. Al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra la wild card magiara Zsombor Piros ed il russo Mikhail Youzhny. Nel primo set lo ...

Tennis - Atp Budapest 2018 : Paolo Lorenzi cede a Nikoloz Basilashvili in due set al primo turno : Niente da fare per Paolo Lorenzi nel primo turno dell’ATP di Budapest (Ungheria). L’azzurro è stato eliminato, dal numero 79 del ranking, il georgiano Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 23 minuti di partita. Un match in cui il Tennista nostrano ha lottato nel primo set per poi cedere nettamente nel secondo ad un Basilashvili molto più brillante da fondo e lucido nell’affrontare i punti importanti ...

Tennis - Atp Budapest 2018 : Lorenzo Sonego rimonta e batte il polacco Hubert Hurkacz nel primo turno : Lorenzo Sonego rimonta il polacco Hubert Hurkacz e passa il primo turno nel torneo ATP 250 di Budapest: sulla terra battuta magiara l’azzurro vince 6-7 (2) 7-6 (8) 6-4 al termine di una battaglia sportiva durata due ore e quaranta minuti e si regala un secondo turno di prestigio contro il francese Richard Gasquet, numero tre del seeding. Sonego ha due palle break in apertura di primo set, ma non riesce a sfruttarle. L’azzurro se ne ...

Tennis - Atp Budapest 2018 : Marco Cecchinato conquista gli ottavi di finale. L’azzurro supera in due set Basic : Buone notizie arrivano dalla terra rossa di Budapest (Ungheria). Marco Cecchinato si è imposto nel match valido per il primo turno del torneo magiaro contro il bosniaco Mirza Basic (n.89 ATP) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 14 minuti di gioco. Una partita ben gestita dal Tennista italiano, sempre avanti nel punteggio, ed in grado di affrontare i momenti difficili del confronto con lucidità. Per l’azzurro arriva, dunque, la ...