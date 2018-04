ATP BUDAPEST - Cecchinato e Sonego volano ai quarti! Rammarico Berrettini

Tennis - ATP BUDAPEST 2018 : CHE IMPRESA di Lorenzo Sonego! Sconfitto in due set il francese Gasquet! : Grandissima IMPRESA per Lorenzo Sonego! Nel secondo turno del torneo ATP 250 di Budapest il Tennista italiano, qualificato, ha eliminato il numero 3 del tabellone e 29 al mondo, il francese Richard Gasquet, che lo precede in classifica di 130 posti, con il punteggio di 6-4 7-6 (4) in un’ora e 45 minuti di gioco. Ai quarti l’azzurro troverà il vincente della sfida tra il nostro Matteo Berrettini, anch’egli qualificato, ed il ...

ATP BUDAPEST - Cecchinato vola ai quarti di finale : Budapest , UNGHERIA, - Marco Cecchinato ha centrato l'ingresso ai quarti di finale del 'Gazprom Hungarian Open', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra ...

Tennis - ATP BUDAPEST 2018 : Marco Cecchinato ai quarti di finale! Battuto Damir Dzumhur in due set : Marco Cecchinato non si ferma più a Budapest. L’azzurro, entrato nel tabellone dell’ATP 250 come lucky loser, ha ottenuto un’altra bella vittoria, battendo il bosniaco Damir Dzumhur e qualificandosi ai quarti di finale. Un 6-3 6-1 che non ha lasciato spazio al numero 32 del mondo, letteralmente annichilito, come già a Montecarlo la scorsa settimana, in poco più di un’ora da un Cecchinato convincente, in controllo per ...

Sharapova - un anno dal rientro. Fatica in campo - si consola in amore - Cocchi - . Seppi rimonta all'ATP di Budapest. Battuto Fabbiano - ... : Seppi " numero 8 del seeding ungherese e 55 del mondo " dopo quasi un anno ha affrontato nuovamente un tennista italiano nel circuito ATP " l'ultimo era stato Fabio Fognini ai French Open di Parigi. ...

Tennis - ATP BUDAPEST 2018 : Matteo Berrettini approda al secondo turno. L’azzurro piega Balazs in tre set : Missione compiuta per Matteo Berrettini nell’ATP di Budapest (Ungheria). L’azzurro, numero 104 del mondo, ha superato il magiaro Attila Balazs con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 al termine di un incontro molto lottato che ha sorriso al Tennista tricolore. Il giocatore nostrano accede al secondo turno e se la vedrà con la testa di serie n.5 del torneo Aljaz Bedene (n.57 ATP). Nel primo set il Tennis di Berrettini è molto convincente. Il ...

Tennis - ATP BUDAPEST 2018 : Matteo Berrettini approda al secondo turno. L’azzurro piega in tre set Balazs : Missione compiuta per Matteo Berrettini nell’ATP di Budapest (Ungheria). L’azzurro, numero 104 del mondo, ha superato il magiaro Attila Balazs con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 al termine di un incontro molto lottato che ha sorriso al Tennista tricolore. Il giocatore nostrano accede al secondo turno e se la vedrà con la testa di serie n.5 del torneo Aljaz Bedene (n.57 ATP). Nel primo set il Tennis di Berrettini è molto convincente. Il ...

Tennis - ATP BUDAPEST 2018 : il derby azzurro va ad Andreas Seppi! Rimontato e battuto Thomas Fabbiano : Il derby italiano in Ungheria, nel primo turno del torneo ATP 250 di Budapest, premia Andreas Seppi, numero 8 del tabellone che sulla terra battuta magiara rimonta e supera Thomas Fabbiano al termine di una battaglia sportiva durata due ore e mezza e chiusa dall’altoatesino con lo score di 4-6 7-5 6-3. Al secondo turno affronterà il vincente della sfida tra la wild card magiara Zsombor Piros ed il russo Mikhail Youzhny. Nel primo set lo ...

Tennis - ATP BUDAPEST 2018 : Paolo Lorenzi cede a Nikoloz Basilashvili in due set al primo turno : Niente da fare per Paolo Lorenzi nel primo turno dell’ATP di Budapest (Ungheria). L’azzurro è stato eliminato, dal numero 79 del ranking, il georgiano Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 6-4 6-2 in 1 ora e 23 minuti di partita. Un match in cui il Tennista nostrano ha lottato nel primo set per poi cedere nettamente nel secondo ad un Basilashvili molto più brillante da fondo e lucido nell’affrontare i punti importanti ...

Tennis - ATP BUDAPEST 2018 : Lorenzo Sonego rimonta e batte il polacco Hubert Hurkacz nel primo turno : Lorenzo Sonego rimonta il polacco Hubert Hurkacz e passa il primo turno nel torneo ATP 250 di Budapest: sulla terra battuta magiara l’azzurro vince 6-7 (2) 7-6 (8) 6-4 al termine di una battaglia sportiva durata due ore e quaranta minuti e si regala un secondo turno di prestigio contro il francese Richard Gasquet, numero tre del seeding. Sonego ha due palle break in apertura di primo set, ma non riesce a sfruttarle. L’azzurro se ne ...

Tennis - ATP BUDAPEST 2018 : Marco Cecchinato conquista gli ottavi di finale. L’azzurro supera in due set Basic : Buone notizie arrivano dalla terra rossa di Budapest (Ungheria). Marco Cecchinato si è imposto nel match valido per il primo turno del torneo magiaro contro il bosniaco Mirza Basic (n.89 ATP) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 14 minuti di gioco. Una partita ben gestita dal Tennista italiano, sempre avanti nel punteggio, ed in grado di affrontare i momenti difficili del confronto con lucidità. Per l’azzurro arriva, dunque, la ...