ATP Barcellona | Djokovic | che disastro! Perde con il n° 140 del mondo Avanti Nadal

ATP Barcellona - Nadal - pista libera. Fuori subito Nishikori e Djokovic : L'ex numero uno del mondo ha, infine, confermato la sua presenza a Madrid e Roma prima del Roland Garros . Nessun problema, invece, per Grigor Dimitrov : il suo esordio dura un'ora e 22 minuti, tanto ...

ATP Barcellona - Djokovic subito eliminato : TORINO - Ancora una giornata storta per Novak Djokovic al 'Barcelona Open Banco Sabadell', ricco torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 2.510.900 euro in corso sulla terra rossa di Barcellona, in ...