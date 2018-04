Atletico Madrid | Simeone smentisce contatti con Arsenal per il dopo Wenger

Arsenal-Atletico Madrid : le probabili formazioni : Erano le finaliste annunciate di questa edizione di Europa League, ma solo una tra Arsenal e Atletico Madrid potrà giocarsi la coppa nella finale di Lione il prossimo 16 maggio. Sarà l'ultima ...

Arsenal-Atletico Madrid - su che canale vederla in tv? Orario d’inizio e programma della semifinale di Europa League : Giovedì 26 aprile si giocherà Arsenal-Atletico Madrid, andata delle semifinali di Europa League 2018. Sfida stellare tra i Gunners e i Colchoneros che spalanca le porte sulla Finale di Lione: si incrociano le due grandi favorite della vigilia, si preannuncia un match davvero molto equilibrato e appassionato tutto da vivere. Gli spagnoli, retrocessi dalla Champions League dopo il terzo posto maturato nel girone con Roma e Chelsea, cercheranno di ...

Probabili formazioni Atletico Madrid – Betis - 34^ Giornata Liga 22-04-18 : Dopo la brutta sconfitta di San Sebastian, l’Atletico Madrid vuole subito rialzare la testa nella sfida di domani sera al Wanda Metropolitano contro il sorprendente Betis. La brutta caduta per 3-0 con la Real Sociedad, del turno infrasettimanale, non solo ha chiuso virtualmente il discorso Liga (al Barcellona basteranno 3 punti per la certezza del titolo), ma ha anche aperto uno spiraglio per il secondo posto, dato che il Real ne ha ...

Liga - Real Sociedad-Atletico Madrid 3-0 : Barcellona a +12 : Madrid , SPAGNA, - L' Atletico Madrid dice addio alla Liga. Crollo dei colchoneros all'Anoeta dove la Real Sociedad si impone per 3-0: apre Willian José al 14', poi nel finale la doppietta di Juanmi . ...

Probabili formazioni Real Sociedad – Atletico Madrid - 33^ Giornata Liga 19-4-18 : Nell’ultimo tranche del turno infrasettimanale della 33^ Giornata di Liga, l’Atletico Madrid sarà protagonista all’Anoeta di San Sebastian contro la Real Sociedad. Il pareggio del Barcellona a Vigo, potrebbe riaprire in qualche modo la lotta per il titolo, anche se è più fattibile un rinvio della festa blaugrana, piuttosto che una Reale rimonta. Il vero obiettivo della formazione di Simeone, oltre a consolidare il ...

'Juventus - duello con l'Atletico Madrid per Bruno Fernandes' : TORINO - In Italia aveva fatto intravedere le sue qualità ma il ritorno a casa gli ha fatto bene, tanto che la Juventus è sulle sue tracce. Secondo 'Record', i bianconeri sarebbero fortemente ...

Atletico Madrid - si cambia : la seconda maglia 2018-2019 sarà azzurra : La divisa away dei Colchoneros dovrebbe essere azzurra con inserti in blu e in rosso L'articolo Atletico Madrid, si cambia: la seconda maglia 2018-2019 sarà azzurra è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.