Atletica | Gianmarco Tamberi | “Le sensazioni sono tornate buone Ma non voglio rischiare

(Di mercoledì 25 aprile 2018) “stati due mesi perfetti. Il dolore per la botta alla caviglia è scomparso, fisicamente ero già a posto ma ho finalizzato la tecnica“. Cosìha aperto un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Gimbo si trova a Belek, in Turchia, dove si sta allenando dal 9 aprile in compagnia di Alessia Trost in vista della stagione estiva. “Nessuna soluzione è logisticamente migliore di questa. Le temperatureperfette ed è tutto al top: dalla pedana alla pista, dalla palestra alla casa“. Come procede, dunque? “Per ora, come da programma, salto con rincorsa a cinque passi. La settimana scorsa ho saltato 2.15 ed eguagliato il primato personale del 2016. Poi ho accusato un fastidio alla coscia ma è stato superato. Tra qualche giorno allungherò la rincorsa a sette passi, tra una ventina a nove. Stando bene, sarà un processo ...