Astronomia | il buco nero super-massiccio della Via Lattea potrebbe avere “fratelli

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Gli astronomi stanno cominciando a capire cosa succede quando i buchi neri sentono il bisogno di vagare per la Via. Generalmente, unsi trova al centro di una galassia massiccia. Ma a volte possono “vagare” nella loro galassia madre, rimanendo lontani dal centro in regioni come l’alone stellare, un’area quasi sferica di stelle e gas che circonda la sezione principalegalassia. Gli astronomi ipotizzano che questo fenomeno si verifichi spesso a seguito di fusioni tra galassie nell’universo in espansione. Una galassia più piccola si unirà ad una più grande, depositando il propriocentrale in un’ampia orbita all’internonuova galassia madre. In un nuovo studio, i ricercatori di Yale, University of Washington, Institut d’Astrophysique de Paris e University College London prevedono che le galassie con una massa ...