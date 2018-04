Ascolti tv | 24 aprile 2018 | Liverpool – Roma vince la serata col 28 | 8% di share

Ascolti TV | Martedì 24 aprile 2018. Liverpool – Roma (28.8%) doppia Questo Nostro Amore 80 (14.4%) : Questo Nostro Amore 80 - Neri Marcorè Su Rai1 Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.465.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale 5 Liverpool – Roma ha raccolto davanti al video 7.434.000 spettatori pari al 28.8% di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.195.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 Dirty Dancing ha intrattenuto 1.449.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.075.000 ...

Ascolti TV | Lunedì 23 aprile 2018. La replica di Montalbano domina (27.11%) - Grande Fratello 20.95% : Grande Fratello: Barbara D'Urso e la figlia di Bobbi Solo Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il Gioco delle Tre Carte in replica ha conquistato 6.385.000 spettatori pari al 27.11% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Grande Fratello 15 ha raccolto davanti al video 3.479.000 spettatori pari al 20.95% di share (qui gli Ascolti della prima puntata – qui gli Ascolti della seconda puntata del GF14). Su Rai2 Iron Man 3 ha ...

Ascolti TV | Domenica 22 aprile 2018. Che Tempo che Fa 14%-13% - The Wall 10.7%. Juventus – Napoli al 13.94% (Sky+Mediaset Premium) : Juventus - Napoli Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.432.000 spettatori pari al 14% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 1.949.000 spettatori (13%). Su Canale 5 The Wall ha raccolto davanti al video 2.335.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.802.000 spettatori (7%) mentre Instinct è stato la scelta di 1.466.000 spettatori (6.2%). Su Italia 1 Le Iene ha ...

