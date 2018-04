Artico | strani buchi nel ghiaccio che neanche la NASA sa spiegarsi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Gli scienziati dellahanno sorvolato l’e hanno individuato strane forme fuori dal finestrino, ma non sono sicuri di cosa li abbia provocati. Trepunteggiano ilmarino, visti dal finestrino di un veicolo della. Sono concentrati nella stessa area, ognuno circondato da uno o due strati irradianti diincrespato e striato, quasi come se una serie di bersagli del tiro con l’arco si fossero sciolti, diventando asimmetrici. Tutto intorno, formazioni irregolari che significano che ilè sottile e relativamente nuovo, secondo una dichiarazione della. Lo scienziato John Sonntag ha scritto dal campo: “Abbiamo visto queste caratteristiche di tipo circolare solo per qualche minuto oggi. Non ricordo di aver visto questo tipo di cose altrove”. E Sonntag è abituato a vedere formazioni nel. Lui e il suo equipaggio stavano sorvolando l’...