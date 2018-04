Arsenal | Wenger | L' addio? Non ho scelto io i tempi

Arsenal : Wenger - non ho deciso io addio : ANSA, - ROMA, 25 APR - "Non è stata in realtà una mia decisione". Così lo storico manager dell'Arsenal, Arsene Wenger, sulla tempistica del suo addio al club più di 21 anni, che avverrà a fine ...

Arsenal-Atletico Madrid - le probabili formazioni : Wenger con Ozil - Mkhitaryan e Lacazette - Simeone sceglie Griezmann e Gameiro : Per molti è la finale anticipata di questa edizione di Europa League. Nella realtà si tratta invece della semifinale, che mette di fronte due delle favorite alla conquista della coppa, Arsenal e Atletico Madrid. Gli inglesi non vincono in Europa dalla Coppa delle Coppe del 1994, ovvero prima che cominciasse l’era di Arsene Wenger. Gli spagnoli, invece, hanno già vinto questa competizione per due volte, nel 2010 e nel 2012, la seconda volta ...

Wenger lascia l'Arsenal dopo 22 anni. Com'era il mondo nel 1996? : Tupac viene ucciso, Bill Clinton ottiene il secondo mandato L'anno dell'insediamento di Wenger sulla panchina dell'Arsenal era stato invece nefasto per quanto riguarda il mondo musicale. Iniziato con ...

Arsene Wenger - che ha cambiato l’Arsenal e la Premier League : A fine stagione l'allenatore francese lascerà l'Arsenal dopo 22 anni in cui è stato protagonista dei maggiori cambiamenti del calcio inglese The post Arsene Wenger, che ha cambiato l’Arsenal e la Premier League appeared first on Il Post.

Arsenal - tutti i nemici di Wenger : Sir Alex Ferguson - Mourinho e... la sua giacca : Arsene Wenger ha detto basta, e dopo due decadi alla guida dello stesso club lascerà la panchina dell'Arsenal. In ventidue anni è successo di tutto: squadre da sogno e vittorie, sconfitte e qualche ...

Arsenal - re Wenger abdica dopo 22 anni : ... non un ossimoro ma la regolare carriera di un professionista che ha cambiato la storia dell'Arsenal portandola da una posizione di margine a quella di sesto club più ricco del mondo e terzo di ...

Ventidue anni assieme : l’addio di Wenger all’Arsenal : Il tramonto di un impero. Ecco la prima cosa che abbiamo pensato quando abbiamo appreso la notizia della separazione a fine stagione tra Wenger e l’Arsenal, il suo Arsenal. Il classico fulmine a ciel sereno. https://t.co/Q9saKdTZOT — Arsenal FC (@Arsenal) 20 aprile 2018 Oddio, ormai erano anni che a fine stagione il tormentone ‘#Wengerin o #Wengerout’ faceva capolino salvo poi venire rintuzzato dall’ennesima qualificazione in ...

Wenger lascia l'Arsenal dopo 22 anni/ Ancelotti raccoglie l'eredità? I bookies lo danno per favorito... : Wenger lascia l’Arsenal dopo 22 anni, solo 5 le squadre che non ha mai battuto: c’è anche un’italiana… Il tecnico transalpino ha affrontato ben 124 squadre con i Gunners(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:33:00 GMT)

Arsenal - Arsene Wenger dice addio dopo 22 anni. Terremoto in panchina - anche un italiano per la sua successione : Il tecnico francese Arsene Wenger lascerà l' Arsenal a fine stagione dopo 22 anni sulla panchina dei Gunners , un record per tutto il calcio inglese. Il 68enne ha annunciato l'addio con un anno di ...

Wenger all’Arsenal - 1996-2018 : le vittorie - i record - l’addio : Finisce l’era Wenger ai Gunners. Anche per i parametri dell’Inghilterra, dove i tecnici sono ‘manager’ e gestiscono spesso a lungo la direzione tecnico-sportiva, il regno del francese è stato epocale. Ricco di traguardi e anche delusioni. “Sono grato per avere avuto il privilegio di lavorare in questo club per così tanti anni memorabili”, ha annunciato lo stesso Arsène Wenger dal sito del club. La sua è stata ...

Arsenal - post Wenger : in lizza anche Allegri - Ancelotti e Vieira : Il sostituto di Wenger 'va individuato il prima possibile' sottolinea l'Arsenal , alle prese con il casting internazionale per la panchina della prossima stagione. Così, a sei giorni dalla semifinale ...