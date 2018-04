Arriva il prossimo autunno la ' Carta di Paestum' | documento unitario per i siti UNESCO

Lo smartphone gaming di Black Shark potrebbe Arrivare il prossimo mese con 6 e 8 GB di RAM : Black Shark Technologies, società fondata da Xiaomi, si prepara a lanciare un dispositivo dedicato agli amanti del gaming. Ecco le sue possibili feature L'articolo Lo smartphone gaming di Black Shark potrebbe arrivare il prossimo mese con 6 e 8 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Belen incinta? Colpo di scena : dopo settimane di indiscrezioni Arriva la verità. Il motivo reale per cui la ex moglie di De Martino non condurrà il prossimo Gf è questo. “Roba grossa” : Quello che all’inizio sembrava essere solo un pettegolezzo, a un certo punto sembrava ormai assodato. Belen Rodriguez avrebbe condotto il Grande Fratello. Si diceva in giro. Poi, però, qualcosa è andato storto. E infatti ultimamente la voce è stata smentita e pare sia arrivata la conferma che a condurre il Grande Fratello Nip sia Barbara D’Urso. Ma perché questo cambiamento? Cosa è accaduto? Allora è iniziata a circolare la voce di una presunta ...

L'HbbTV non è ancora Arrivato ed è già vecchio : nuova versione l'anno prossimo : Se la versione 2.0, adottata anche in Italia, ha aggiunto alle precedenti specifiche il supporto al 4K, la versione 2.0.2 va a colmare il gap con i servizi di streaming tramite app. Sfruttando l'...

Netflix Arriva su Sky Q dal prossimo anno : Sky Q - Netflix Sky e Netflix annunciano una nuova grande partnership per raggruppare l’intero servizio Netflix all’interno di un nuovo pacchetto di abbonamento Sky TV. Questa partnership, la prima al mondo nel suo genere, offrirà a milioni di clienti Sky accesso diretto a Netflix attraverso la piattaforma Sky Q. Sky renderà disponibile la vastità dell’offerta Netflix ai clienti nuovi ed esistenti creando un pacchetto TV di intrattenimento ...

Arrivano i Jetpack in Fortnite col prossimo aggiornamento? Cosa sappiamo : Le battaglie di Fortnite stanno per regalare ai videogiocatori anche i Jetpack grazie ad un nuovo aggiornamento. Non si conosce ancora la data di uscita dell’ultima novità, ma sembra che i Jetpack dovrebbero arrivare a breve. Bisogna però specificare che Epic Games non ha ancora annunciato nulla di ufficiale in merito, ma i giocatori sono stati incuriositi da un’immagine che non solo fa riferimento alle ultime novità già arrivate, ma lascia ...