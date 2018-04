Arrestato il presidente de Las Palmas Ramírez

Arrestato il presidente de Las Palmas Miguel Ángel Ramírez : Il presidente dell'Unione Sportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, è stato Arrestato mercoledì all'aeroporto di Gran Canaria, dopo essere atterrato su un aereo privato da Miami. Secondo il ...

Finpiemonte - Arrestato l’ex presidente Gatti Chiamparino : “Siamo stati noi a denunciare i fatti” : l’ex presidente di Finpiemonte Fabrizio Gatti è stato arrestato questa mattina per peculato. La vicenda è quella collegata all’esposto fatto dall’attuale presidente della finanziaria regionale, Stefano Ambrosini, per un ammanco di 6 milioni e mezzo di euro. ...

Inchiesta Finpiemonte - Arrestato ex presidente Fabrizio Gatti : La guardia di finanza di Torino ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare e quindici perquisizioni nell'ambito dell'Inchiesta Finpiemonte, la finanziaria della Regione Piemonte. Tra gli arrestati l'ex presidente Fabrizio Gatti, accusato di peculato.

Arrestato Fabrizio Gatti - ex presidente della finanziaria Finpiemonte - : Tre le ordinanze di custodia cautelare. L'accusa per tutti è di peculato. L'inchiesta, avviata nei mesi scorsi, parla di ammanchi milionari. Gli accertamenti riguardano, in particolare, bonifici a ...

Finpiemonte - Arrestato l'ex presidente Gatti : L'inchiesta sulla finanziaria della Regione Piemonte parla di ammanchi milionari. Gatti è accusato di peculato

Finpiemonte - Arrestato l’ex presidente Fabrizio Gatti : “Ha sottratto 6 milioni per salvare la sua società dal fallimento” : I militari della polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Torino hanno arrestato stamattina tre imprenditori con l’accusa di peculato continuato e “aggravato dal danno patrimoniale di rilevante gravità”: hanno fatto uscire dalle casse di Finpiemonte, la finanziaria della Regione Piemonte, sei milioni di euro con tre bonifici. In carcere è finito l’ex presidente, Fabrizio Gatti, insieme a due uomini che lo hanno aiutato a evitare ...

Arrestato Fabrizio Gatti - ex presidente della finanziaria Finpiemonte : Arrestato Fabrizio Gatti, ex presidente della finanziaria Finpiemonte Tre le ordinanze di custodia cautelare. L'accusa per tutti è di peculato. L'inchiesta, avviata nei mesi scorsi, parla di ammanchi milionari. Gli accertamenti riguardano, in particolare, bonifici a soggetti terzi privi di apparente ...

Arrestato ex presidente Finpiemonte : ANSA, - TORINO, 6 APR - La Guardia di Finanza di Torino sta eseguendo tre ordinanze di custodia cautelare e quindici perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta Finpiemonte, la finanziaria della Regione ...

Finpiemonte - Arrestato ex presidente : 11.20 La Guardia di Finanza di Torino sta eseguendo tre ordinanze di custodia cautelare e quindici perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta Finpiemonte, la finanziaria della regione Piemonte. Tra gli arrestati l'ex presidente Fabrizio Gatti, accusato di peculato. Contestati all'ex presidente ammanchi per oltre 10 milioni di euro, che dalla finanziaria sarebbero finiti in conti di altre società. "Gravissime anomalie emerse in controlli ...

Brasile - l'ex presidente Lula da Silva si deve consegnare oggi alla polizia per essere Arrestato : Lula nella notte si è recato nella sede del sindacato dei metalmeccanici di Sao Paulo, dove si sono raccolti migliaia di sostenitori dell'ex leader sindacale. Ancora non è chiaro quindi se e quando Lula si costituirà alla polizia federale di Curitib

Stalking - Arrestato il vicepresidente del Consiglio della Basilicata : Stalking, arrestato il vicepresidente del Consiglio della Basilicata E’ accusato di atti persecutori, violenza privata e minacce nei confronti di una donna con cui ha avuto una relazione sentimentale Continua a leggere

Arrestato un affiliato all'Isis : è presidente di un'associazione culturale : Un uomo affiliato all' Isis è stato Arrestato dalla Digos delle questure di Bari e Foggia, in collaborazione con la direzione centrale della polizia di prevenzione, nell'ambito di una indagine ...

TERRORISMO - FOGGIA : Arrestato presidente CENTRO CULTURALE "AL DAWA"/ Ultime notizie - egiziano esaltava l'Isis : TERRORISMO, FOGGIA: ARRESTATO PRESIDENTE CENTRO CULTURALE Al Dawa. Ultime notizie: un 58enne egiziano è finito in manette nell'ambito dell'operazione "Bad Teacher". esaltava l'Isis e...(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 10:04:00 GMT)

Terrorismo - presidente associazione culturale Arrestato a Foggia : "Affiliato all'Isis" : Nell'ambito di una indagine finalizzata al contrasto del Terrorismo internazionale di matrice islamica riconducibile all'Isis, coordinata dalla Procura Distrettuale di Bari, nelle prime ore di oggi, la Digos della Questura...