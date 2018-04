Arrestati due tifosi della Roma

Due tifosi romani Arrestati fuori dall'Anfield : l'accusa è tentato omicidio : Due romani sono stati arrestati a Liverpool per tentato omicidio. La polizia britannica conferma: due giovani di 25 e 26 anni, entrambi arrivati ieri a Liverpool da Roma per l'andata della semifinale ...

Liverpool-Roma - Arrestati due tifosi giallorossi per tentato omicidio : La polizia di Merseyside ha arrestato due tifosi della Roma, di 25 e 26 anni, con l’accusa di tentato omicidio, dopo che un tifoso del Liverpool di 53 anni è stato gravemente ferito prima della partita di Champions League tra Liverpool e Roma. Lo hanno confermato le forze dell’ordine britanniche in una nota. La vittima, che avrebbe origini irlandesi, ha subito un grave trauma cranico. È stato portato al Centro neurologico di Walton, dove le sue ...

Due italiani sono stati Arrestati a Liverpool per tentato omicidio - sono accusati di aver aggredito un uomo prima di Liverpool-Roma : Due cittadini italiani di 25 e 26 anni sono stati arrestati dalla polizia britannica a Liverpool per aver aggredito un uomo di 53 anni prima della partita di martedì sera tra Roma e Liverpool. L’uomo aggredito, che secondo alcune testimonianze The post Due italiani sono stati arrestati a Liverpool per tentato omicidio, sono accusati di aver aggredito un uomo prima di Liverpool-Roma appeared first on Il Post.

Liverpool - Arrestati due ultrà romanisti per tentato omicidio|L’aggressione -video : Due tifosi giallorossi di 25 e 26 anni in manette dopo il grave ferimento di un fan cinquantenne dei Reds: atterrato con un colpo della fibbia di una cintura Altri sette fermati per danneggiamenti, possesso di droga o armi offensive

