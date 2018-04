Andrea Perroni a Blogo | Fan Caraoke | il mio late night on the road Assente dalla

blogo

(Di mercoledì 25 aprile 2018) "Ormai è uno sport nazionale criticare prima ancora di vedere. È vero che il format di Fanè Carpool karaoke con James Corden, è vero quindi che è stato già visto, ma se per questo il primo format in auto è Milano-Roma negli anni Novanta. I leoni da tastiera scrivono 'format americano in salsa italica', io rispondo che le salse italiche hanno sempre battuto quelle americane, basti pensare al pesto e alla barbecue. La tv è piena di programmi che sono uno la copia dell'altro, la differenza è come realizzi il prodotto".risponde così alle critiche preventive che riguardano Fan, il programma che torna in onda in Italia a partire da stasera, in seconda serata su Rai2. Con il comico, a cui spetta il compito di guidare l'auto nella quale un personaggio famoso si racconta senza filtri, ci sono Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas, al volante delle vetture dei ...