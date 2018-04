Ancestors | The Humankind Odyssey si ispirerà a diversi generi

eurogamer

(Di mercoledì 25 aprile 2018): Theè il nuovo action survival che sarà pubblicato da Take-Two. Secondo quanto riportato da Vg247.com il titolo riprenderà alcuni degli elementi già visti in altri, il developer Patrice Desilets (autore del reboot di Prince of Persia( ha così affermato durante una conferenza:"Solo perchè il mio gioco ha meccaniche RPG non significa che sia un RPG, stiamo prendendo cose da tutti, perchè il gioco ne ha bisogno in qualche modo."Read more…