Analisi Tecnica | Bund Future del 24 04 2018

Red Dead Redemption è splendido in 4K su Xbox One X - Analisi tecnica : Volete sapere la notizia più importante? Red Dead Redemption è ora giocabile su Xbox One X in vero 4K nativo. Prima dell'uscita del sequel, prevista per ottobre 2018, il classico per Xbox 360 è stato aggiunto alla lista sempre crescente dei giochi retrocompatibili, migliorati grazie all'emulatore per Xbox One X e con una risoluzione nativa 4K, mantenendo l'originale anti-aliasing 2x MSAA. Il fatto che il gioco si sia finalmente liberato del suo ...