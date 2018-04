Ambiente | cattivi odori dai serbatoi della raffineria Eni a Livorno

meteoweb.eu

: RT @DucaAlfio: L’ambiente influisce molto sui comportamenti. Non è che i poveri siano cattivi e i ricchi buoni, assolutamente, ma: vi ricor… - laranamilanese : RT @DucaAlfio: L’ambiente influisce molto sui comportamenti. Non è che i poveri siano cattivi e i ricchi buoni, assolutamente, ma: vi ricor… - albatelari2 : RT @DucaAlfio: L’ambiente influisce molto sui comportamenti. Non è che i poveri siano cattivi e i ricchi buoni, assolutamente, ma: vi ricor… - DucaAlfio : L’ambiente influisce molto sui comportamenti. Non è che i poveri siano cattivi e i ricchi buoni, assolutamente, ma:… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) A seguito delle numerose segnalazioni pervenute all’Ufficio Relazioni col Pubblico dell’Arpa Toscana, da partecittadinanza di Stagno (LI) nell’ultima settimana, per forti maleodoranze e per rumori molesti durante la notte, ARPAT spiega che tecnici dell’Agenzia “stanno operando in queste ore su entrambi i fronti, con sopralluoghi sia all’esterno che all’internoENI, nonché con misure fonometriche presso abitazioni di cittadini residenti in prossimità dell’insediamento. In particolare le attività sono state condotte a partire dalla giornata di venerdi 20, con ripetuti sopralluoghi in(sia in reperibilità, attivati attraverso la sala operativaprotezione civile di Firenze, sia in orario ordinario) oltre che nelle giornate di lunedi 23 e nella giornata odierna. Le ispezioni effettuate hanno permesso di identificare, nella zona ...