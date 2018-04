All’asta quella lettera di Tupac a Madonna | «Ti lascio perché sei bianca»

vanityfair

: RT @Nonfaretardi: Non riesco a non pensarci. Chissà se quella casa tra i monti era il suo sogno. Chissà che delusioni forse aveva avuto dal… - Majden3 : RT @Nonfaretardi: Non riesco a non pensarci. Chissà se quella casa tra i monti era il suo sogno. Chissà che delusioni forse aveva avuto dal… - LoMassi : Il giornale storico della sinistra #LUnità va all'asta. Quindi quando nel #PD dicono 'Bisogna ripartire dalla base' intendono quella d'asta. - JohnHard3 : fosse solo per il quotidiano l'Unità....ma all'asta il #pd ha venduto la tutela deg'interessi dei lavoratori, per a… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018)non è riuscita a impedirlo. Lascritta daShakur nel 1995 – un anno prima della sua morte, dopo essere rimasto vittima di una sparatoria a Las Vegas – per spiegare la fine del loro (breve) amore, e quindi piena di indiscrezioni e aneddoti intimi, andrà all’asta. La popstar aveva provato a impedirlo, citando in giudizio l’ex assistente, Darlene Lutz, che se ne era appropriata segretamente e che aveva deciso di renderne pubblica una parte nel luglio 2017 (via TMZ), con l’intenzione di metterla in vendita insieme ad altri oggetti appartenuti alla cantante, tra cui una ciocca di capelli e alcuni indumenti intimi. La Corte suprema di New York ha bocciato la richiesta della cantante facendo riferimento ai termini di prescrizione., che ha interrotto i rapporti con l’ex collaboratrice nel 2003, avrebbe aspettato troppo tempo per ...