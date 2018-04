Allarme sanitario | farina ritirata dai supermercati | errore in etichetta

Blastingnews

(Di mercoledì 25 aprile 2018) I prodotti agroalimentari italiani sono tra i più controllati di tutta Europa, questo grazie a delle norme stringenti in questo ambito. Proprio per questo motivo, spesso, il #ministero della salute lancia degli allarmi su alcuni lotti di prodotti per poi provvedere al richiamo. A volte si tratta di prodotti contaminati, altre volte, come in questo caso, di mancanze di indicazioni in. Unaper dolci in vendita nei nostridifatti non riportava l'indicazione degli allergeni. L'avviso del Ministero della Salute L'tura alimentare è uno dei capisaldi dell'ordinamento europeo in merito ai cibi e bevande immessi nel mercato unico. Sull'è difatti obbligatorio indicare la denominazione dell'alimento, tutti gli ingredienti, il peso netto, la scadenza del prodotto, i dati dell'operatore insieme a una dichiarazione nutrizionale. Un altro ...