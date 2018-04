Alla Playstation | vince il Real

Insigne - gol ‘Alla PlayStation’ contro l’Udinese : adesso la partita della vita contro la Juve [VIDEO] : Insigne trascina il Napoli, rete incredibile contro l’Udinese e speranze di scudetto sempre più vive. Dall’inferno al paradiso il passo è stato breve per la squadra di Sarri, dal -9 al -4 in pochi minuti dopo il pareggio del Crotone contro la Juventus e la rimonta degli azzurri contro la squadra di Oddo, adesso si pensa già alla prossima stagione ed al fondamentale scontro diretto che vale una stagione. L’uomo in più? ...

Audi E-Tron Vision Gran Turismo - dAlla Playstation all’asfalto del gran premio di Formula E – FOTO : È nata come un’auto virtuale l’Audi E-Tron Vision gran Turismo, di quelle che si possono guidare solo alla Playstation. Poi, però, a Ingolstadt (sede dell’Audi), devono averne compreso meglio le potenzialità a livello di comunicazione e pubblicità: per questo la concept car elettrica ha preso la strada della produzione e accompagnerà le prossime gare di Formula E, a cominciare dall’E-Prix di Roma, il 14 aprile. Al volante ci saranno ...

Va a comprare una PlayStation : lo legano e gli sparano Alla testa in stile esecuzione : Danny Diaz-Delgado, 20 anni, è stato trovato morto con le mani legate dietro la schiena sulla riva del Creek Assunpink a Hamilton, negli USA. Gli avevano sparato alla testa. Il giovane sarebbe stato ucciso dopo aver provato ad acquistare una PlayStation da un 29enne, con precedenti per furto con scasso, già arrestato.Continua a leggere

Cutrone : 'Messi mi fa pensare Alla playstation' - Chiesa : 'Mi manca Astori' : Dal nostro inviato Largo ai debuttanti. Federico Chiesa, classe '97, azzurro com papà Enrico, 20 anni fa. E Patrick Cutrone, classe '98, centravanti che ha cominciato la sua avventura partendo dall'...

Nazionale - Chiesa : "Mi farò trovare pronto". Cutrone : "Messi? Solo Alla Playstation" : A tre giorni dall'amichevole contro l'Argentina, la prima del dopo Svezia, la Nazionale azzurra si coccola due delle giovani promesse convocate da Gigi Di Biagio. Enrico Chiesa e Patrick Cutrone hanno ...