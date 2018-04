«Alfie sta morendo» | annuncio del giudice in aula a Londra Il padre | «Causa a tre medici

Ore drammatiche per Alfie Evans - “sta morendo” : il padre accusa i medici di omicidio : Il Giudice ha appena detto che il piccolo Alfie Evans sta morendo. L’annuncio è arrivato durante udienza nella Corte d’Appello britannica. Tom Evans minaccia di far causa a tre medici dell’Alder Hey Hosipital di Liverpool per cospirazione finalizzata all’omicidio del figlio Alfie e fa sapere di aver già preso contatti con investigatori privati per istruire il caso. Lo si e’ appreso dai fonti legali durante ...

"Stanno nascondendo qualcosa". Un video incastra i medici di Alfie : Il 'caso Alfie Evans ' è ancora lungi dall'essere risolto. Mentre scriviamo è stata data una notizia secondo cui i medici dell'ospedale vorrebbero togliere la mascherina dell'ossigeno al bambino. Il ...

Alfie Evans - don Gabriele : “Sta bene - si sta riallenando a respirare” : “Alfie sta bene. Ieri stava molto meglio, oggi un pochino meno. Ma bisogna considerare che è stanco poiché non è stato alimentato per varie ore”: lo ha dichiarato don Gabriele Brusco in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000. Don Gabriele è il sacerdote italiano che ha accompagnato e assistito in questi giorni la famiglia del piccolo Alfie Evans. “Quando è stato disintubato praticamente Alfie doveva morire. Avevano 6 ore di tempo nel ...

Eutanasia - caso Alfie Evans : il parere dell’esperta del Besta : “In tanti anni di carriera in ospedale non mi è mai capitato di vedere 30 poliziotti davanti alla stanza di un bimbo di 23 mesi, credo non sia capitato a nessuno in Europa. E’ una vicenda clinica complicata quella di Alfie Evans, come dimostrano gli sviluppi delle ultime ore. Un’unica certezza: l’alleanza terapeutica tra la famiglia di un bambino grave e i medici si è rotta. Prima di tutti i problemi diagnostici e ...

Ad Alfie Evans è stata negata la possibilità di venire in Italia : Rivolgiamo più di una preghiera e di un pensiero per il piccolo Alfie, che possa lottare con le unghie e con i denti per la sua vita, così da costringere la scienza e la legge a piegarsi e ad ...

Che cosa sta succedendo al piccolo Alfie Evans : (foto: PAUL ELLIS/AFP/Getty Images) Alfie Evans ha 23 mesi, e da quando ne aveva non più di 7 vive nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’Alder Hey Children’s Hospital di Liverpool. Gli ultimi 17 mesi dunque li ha trascorsi attaccato a un respiratore artificiale, perché è affetto da un disturbo neurodegenerativo che sta distruggendo lentamente il suo cervello. Una diagnosi per ora non c’è ancora, almeno per ora, ma c’è chi ...

Alfie Evans vivo dopo 11 ore dal distacco delle macchine. "Pronto l'aereo per l'Italia - lasciatelo andare" : Alfie Evans Alfie è sopravvissuto alla notte Afie Evans è sopravvissuto al dominio della scienza. Il piccolo inglese , e da ieri anche cittadino italiano, ha subito ieri sera il distacco delle macchine. Secondo i medici, il piccolo Alfie sarebbe morto per incapacità di respirare entro ...

Staccato il respiratore artificiale - ma Alfie sopravvive la prima notte : È ancora vivo Alfie il giorno dopo che i medici hanno Staccato il respiratore artificiale. Alle 21,30 di ieri (22,30 ora italiana) è stata spenta la macchina che teneva in vita il piccolo affetto da una gravissima patologia neurologica sconosciuta. Fonti vicine alla famiglia rendono noto che i genitori gli hanno praticato la respirazione bocca a ...

A 10 ore dal distacco delle macchine - il piccolo Alfie respira ancora. La madre : "Concessi acqua e ossigeno" : "Ad Alfie è stato assicurato l'ossigeno e l'acqua! È sorprendente. Non importa cosa accadrà, ha già dimostrato che i medici si sbagliano". Lo scrive in un post la mamma di Alfie, il bambino di 23 mesi affetto da una grave malattia neurodegenerativa a cui i medici dell'Alder Hey hospital di Liverpool avevano staccato la spina ieri sera, dopo che la Corte europea dei diritti umani aveva respinto l'ultimo ricorso dei ...