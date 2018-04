Alfie | ripristinato il nutrimento assistito dopo 36 ore

Alfie : ripristinato nutrimento dopo 36 ore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Alfie - ripristinato nutrimento dopo 36 h : 13.45 Ripristinata dopo 36 ore l'alimentazione assistita al piccolo Alfie Evans nell'ospedale Alder Hey di Liverpool. Il piccolo, contro le previsioni dei medici, è entrato secondo nel giorno di vita dopo il distacco della ventilazione meccanica. Lo ha detto il papà. "Alfie - ha aggiunto - resiste ancora bene come può. Sta lottando e continua a non soffrire, non ha apnee né dà segno di provare dolore".