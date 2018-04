Gb - il giudice in aula : “Alfie sta morendo” Respinto l’ultimo ricorso : non verrà in Italia : Gb, il giudice in aula: “Alfie sta morendo” Respinto l’ultimo ricorso: non verrà in Italia Mentre il padre del piccolo ha minacciato di fare causa a tre medici dell’Alder Hey Hospital di Liverpool, la giustizia inglese ha bocciato l’ennesimo ricorso dei genitori del piccolo che chiedevano di poter portare Alfie in Italia. E le ore […]

Alfie : respinto ricorso - resta in Gb : ANSA, - LONDRA, 25 APR - La Corte d'Appello di Londra ha rigettato il ricorso dei genitori del piccolo Alfie Evans contro il rifiuto di autorizzare il trasferimento del bambino da Liverpool a un ...

Gb - il giudice in aula : "Alfie sta morendo" Respinto l'ultimo ricorso : non verrà in Italia : Mentre il padre del piccolo ha minacciato di fare causa a tre medici dell'Alder Hey Hospital di Liverpool, la giustizia inglese ha bocciato l'ennesimo ricorso dei genitori del piccolo che chiedevano di poter portare Alfie in Italia. E le ore stanno passando...

Alfie Evans - respinto ricorso giudici : “non va in Italia”/ Bimbo condannato a morte? Possibile vie d’uscita : Alfie Evans, udienza Alta Corte respinge ricorso: giudice, "Bimbo sta morendo". Padre attacca i medici, "è una cospirazione d'omicidio, vi faccio arrestare!". Una Possibile via d'uscita(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 20:27:00 GMT)

Respinto l'ultimo ricorso dei genitori di Alfie Evans : Hanno deciso di non intervenire i giudici della Corte europea dei diritti umani, che hanno Respinto l'ultimo ricorso presentato dai genitori di Alfie Evans, il bimbo di 23 anni ricoverato in stato semi-vegetativo a Liverpool e al centro di una battaglia legale.Secondo la Press Association britannica i genitori si erano rivolti in extremis a Strasburgo per avere un nuovo verdetto prima che i medici staccassero le macchine che tengono Alfie in ...