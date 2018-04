Alfie - l’annuncio del papà : “Ha respirato da solo e senza nutrimento assistito per 36 ore” : Alfie , l’annuncio del papà : “Ha respirato da solo e senza nutrimento assistito per 36 ore” L’ospedale Alder Hey di Liverpool ha ricominciato a fornire il nutrimento assistito ad Alfie Evans. Il padre: “Resiste bene come può e non soffre”. L’uomo poi fa un accorato appello alla Corte: “Conceda la grazia di mandarlo a casa o […]

“Non vedo l’ora”. L’annuncio a sorpresa di Martina Luciani - tra i volti storici di Uomini e Donne. Ex di Giorgio Alfieri - eccola tornare a far parlare di sé con una rivelazione inattesa. Fan - ovviamente - emozionatissimi : Ricordate Martina Luciani? Un volto che sicuramente sarà famigliare a tutti quelli che hanno seguito Uomini e Donne nel corso delle passate edizioni, in particolar modo in quella 2006/2007. Lei, ex corteggiatrice dell’epoca, aveva avuto una figlia da una sua altrettanto famosa vecchia fiamma, l’ex calciatore Giorgio Alfieri che aveva preso parte anche al reality show calcistico “Campioni, il Sogno” sotto la guida ...