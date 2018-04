Alfie Evans | l’avvocato dell’ospedale di Liverpool | “Nessuna nuova evidenza”

L'ospedale di Alfie Evans e quello scandalo sugli organi : Ma quali vicende hanno interessato il nosocomio di Liverpool , che è finito al centro di questo caso di cronaca internazionale? Se n'era mai parlato prima? Basta spulciare negli archivi. Sicuramente ...

Alfie Evans - il papà : “Torture e privazioni per 3 giorni” : “Niente sonno per tre giorni, solo torture e privazioni. Il nostro bambino continua a lottare senza sofferenza o segni di dolore”. Lo afferma il padre di Alfie, Thomas Evans, in un post nel quale sottolinea come siano quasi trascorsi due giorni dal distacco delle macchine per la ventilazione. Il padre di Alfie rivolge anche una preghiera per la salvezza del figlio. L'articolo Alfie Evans, il papà: “Torture e privazioni per 3 ...

Alfie Evans - giudice "bimbo sta morendo"/ Padre vs medici : "omicidio - vi faccio arrestare!". Udienza in corso : Alfie Evans, Udienza Alta Corte in corso: giudice, 'bimbo sta morendo'. Padre attacca i medici, 'è una cospirazione d'omicidio, vi faccio arrestare!'.

Londra - il giudice annuncia : 'Il piccolo Alfie Evans sta morendo' : Alfie Evans sta morendo. L'annuncio è stato dato durante l'udienza in Corte d'appello a Londra: si discuteva il ricorso dei genitori per ottenere il permesso di trasportare il piccolo, affetto da una ...

Alfie Evans - il papà non si arrende : “Non è vero che sta morendo - si sta riprendendo” : Nuovi aggiornamenti sulla vicenda del piccolo Alfie Evans: il papà Tom Evans non si arrende ancora e posta un video da Liverpool su Facebook dopo le notizie emerse nell’udienza d’appello secondo cui Alfie è ormai allo stremo, per affermare che suo figlio resiste, che “si è ripreso per la terza volta”, che “il guerriero lotta ancora”. “E’ tornato, ha avuto solo un calo, è diventato pallido, le ...

Ore drammatiche per Alfie Evans - “sta morendo” : il padre accusa i medici di omicidio : Il Giudice ha appena detto che il piccolo Alfie Evans sta morendo. L’annuncio è arrivato durante udienza nella Corte d’Appello britannica. Tom Evans minaccia di far causa a tre medici dell’Alder Hey Hosipital di Liverpool per cospirazione finalizzata all’omicidio del figlio Alfie e fa sapere di aver già preso contatti con investigatori privati per istruire il caso. Lo si e’ appreso dai fonti legali durante ...

Alfie Evans - il giudice : “Sta morendo” e il padre minaccia causa a tre medici per omicidio dop aver chiesto la grazia : “Alfie Evans sta morendo”. L’annuncio è arrivato dal giudice che ha aperto l’ennesima udienza per decidere il destino del piccolo di 23 mesi, affetto da una malattia neurodegenerativa. L'articolo Alfie Evans, il giudice: “Sta morendo” e il padre minaccia causa a tre medici per omicidio dop aver chiesto la grazia proviene da Il Fatto Quotidiano.

Alfie Evans - al via l’udienza : “Il bambino ha urgente bisogno d’assistenza” : Il piccolo Alfie Evans comincia a essere “in difficoltà” e ha bisogno urgente d’assistenza. Lo ha affermato l’avvocato entrato in scena per rappresentare la madre di fronte alla Corte d’Appello nell’udienza decisiva apertasi a Londra sulla sorte del bambino ricoverato a Liverpool e sulla richiesta di trasferimento in Italia e in alternativa sul ritorno a casa. Il nuovo legale ha posto ai giudici problemi di ...

Alfie Evans - don Gabriele : “Sta bene - si sta riallenando a respirare” : “Alfie sta bene. Ieri stava molto meglio, oggi un pochino meno. Ma bisogna considerare che è stanco poiché non è stato alimentato per varie ore”: lo ha dichiarato don Gabriele Brusco in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000. Don Gabriele è il sacerdote italiano che ha accompagnato e assistito in questi giorni la famiglia del piccolo Alfie Evans. “Quando è stato disintubato praticamente Alfie doveva morire. Avevano 6 ore di tempo nel ...

Alfie Evans - “NUTRIMENTO ASSISTITO RIATTIVATO DOPO 36 ORE”/ Il prete che lo segue : “si riallena a respirare” : ALFIE EVANS, respira da solo ma il giudice ha deciso: "può andare a casa, no al trasferimento in Italia". Nuovo ricorso dei genitori, "dateci libertà di portarlo a Roma". Lotta per la vita(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 14:36:00 GMT)

Aggiornamenti sul caso Alfie Evans : ripristinato il nutrimento dopo 36 ore : Alfie Evans, il bimbo di 23 mesi affetto da una grave malattia, è tornato a ricevere nutrimento assistito nell’ospedale Alder Hey di Liverpool, dopo aver resistito senza “per 36 ore“, contro le previsioni dei medici, dopo il distacco della ventilazione meccanica. “Alfie – ha dichiarato il padre – resiste ancora bene come può. Sta lottando e continua a non soffrire, non ha apnee né dà segno di provare ...

Alfie Evans - nuovo ricorso dei genitori in Alta Corte/ L'aereo per il trasferimento in Italia resta in pista : Alfie Evans, respira da solo ma il giudice ha deciso: "può andare a casa, no al trasferimento in Italia". nuovo ricorso dei genitori, "dateci libertà di portarlo a Roma". Lotta per la vita(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 12:12:00 GMT)

Eutanasia - gli aggiornamenti sul caso Alfie Evans : nuovo ricorso - ma “senza nutrizione non resisterà a lungo” : Di fronte all’ospedale Alder Hey di Liverpool si è radunata una folla di persone a sostegno del piccolo Alfie Evans, che ha superato la seconda notte nonostante il distacco dalle macchine ‘salvavita’ deciso da giudici e medici britannici contro il volere dei genitori. In giornata è in programma un nuovo ricorso contro la decisione del giudice dell’Alta Corte di non consentire il trasferimento del bimbo in un ospedale in ...

Alfie Evans - nuovo ricorso dei genitori contro la decisione del giudice. Il piccolo continua a lottare : Non si arrendono. I genitori di Alfie Evans, il bimbo di 23 mesi affetto da una malattai neurogenerativa. hanno annunciato un nuovo ricorso in appello contro la decisione di ieri del giudice dell’Alta corte britannica Anthony Hayden di dire no al trasferimento del piccolo da Liverpool a un ospedale italiano. L’appuntamento è per oggi pomeriggio. Papà Tom fa intanto sapere che il bimbo “continua a lottare” e ora respira bene malgrado ...