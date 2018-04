Albert Penello | responsabile marketing di Xbox | lascia Microsoft

surface-phone

: Albert Penello abandona Microsoft - pokemonleaguesp : Albert Penello abandona Microsoft - GameXperienceIT : Albert Penello lascia Microsoft dopo 18 anni - - monitorpress : Il capo del marketing di Xbox, Albert Penello, lascia Microsoft #computing #microsoft #videogames #xbox… -

(Di mercoledì 25 aprile 2018), ildi, ha deciso di licenziarsi dadopo 18 anni di servizio; è sempre stato molto vicino alla community e ha gestito i lanci di tutte le console compresa l’ultima arrivata One X. A comunicarlo è lui stesso mediante un post pubblicato sul proprio account Twitter dove dichiara di essere stato contento di collaborare con il team die continuerà a seguire le vicende della compagnia in ambito gaming. A tal proposito, anche Phil Spencer e Major Nelson hanno voluto salutarlo con dei tweet molto amichevoli e informali. Bene, oggi è una giornata pazzesca. Ho preso la decisione dopo 18 anni dire. Dire che è stata un’esperienza da fare almeno una volta nella vita è un eufemismo. Il team diha significato così tanto per me e io li acclamerò. Voglio ringraziare tutti i fan e i follower per il supporto, ...