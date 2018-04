Al Villaggio per la Terra oltre 150 mila visitatori tra eventi | laboratori | musica e

Peace Earth - giovani a confronto al Villaggio per la Terra. LA DIRETTA STREAMING : ROMA E' possibile avere sviluppo sostenibile senza pace? Esistono nemici dello sviluppo sostenibile? Cosa fanno e possono fare in futuro i giovani? Tutto questo nel Talk Show 'Peace & Earth' , il ...

Eco Villaggio Lops : interrato impermeabile ottenuto grazie all’utilizzo del sistema Penetron@ : A Buccinasco in zona Navigli nasce l’Eco-Villaggio Lops, dove si incontrano natura, alta tecnologia e servizi d’élite per garantire un benessere a 360°. L’Eco-Villaggio Lops è un nuovo progetto residenziale che si integra alla perfezione in questo contesto. Un progetto abitativo attualmente in costruzione che si inserisce in un grande parco di 500.000 mq con lago, a soli 2 km dai Navigli di Milano, coniugando la natura ...

L’INGV al Villaggio per la Terra 2018 : Dalla scoperta dei segreti dei vulcani agli approfondimenti degli aspetti più sconosciuti dei terremoti, fino alle avvincenti storie multimediali sui fenomeni sismici del nostro territorio, sono solo alcune delle iniziative organizzate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in occasione del Villaggio per la Terra 2018. Presso lo stand, allestito al Galoppatorio di Villa Borghese, anche quest’anno ...

L’INGV al #VillaggioPerLaTerra18 dal 21 al 25 aprile : Dal 21 aprile, torna l’appuntamento con il Villaggio per la Terra 2018 che si svolgerà al Galoppatoio di Villa Borghese e sulla Terrazza del Pincio a Roma fino al 25 aprile, con cinque giorni di iniziative dedicate alla tutela del pianeta, per creare e diffondere una maggiore sensibilizzazione verso l’ambiente attraverso la condivisione, il divertimento, la conoscenza, le esperienze. Dedicato sia ai grandi che ai più piccoli, agli sportivi, alle ...

Al Villaggio per la Terra lo sport come veicolo di integrazione - amicizia e rispetto per l'ambiente : sport, concerti, esposizioni, mostre, convegni, spettacoli, laboratori didattici, attività per bambini per sensibilizzare i giovani alla tutela del pianeta. È la ricetta del Villaggio per la Terra, la grande manifestazione ambientale gratuita in

ENEA al "Villaggio per la Terra" per l'Earth Day 2018 : ... alla raccolta differenziata, al marine litter, alle opportunità del riciclo e dell'economia circolare", conclude Pietrelli. La transizione verso un' economia circolare è l'altro percorso tematico ...

Earth Day 2018 : ENEA al “Villaggio per la Terra” con economia circolare - agricoltura 4.0 e soluzioni contro l’inquinamento da plastiche : L’uso e l’abuso del materiale più emblematico della nostra era, la plastica; agricoltura innovativa e sostenibile per ridurre i gas serra e proteggere i suoli; economia circolare, simbiosi industriale, città sostenibili. Sono questi i temi che ENEA presenta in occasione di “Villaggio per la Terra”, il multi-evento organizzato da Earth Day Italia da sabato 21 a mercoledì 25 aprile a Roma (Galoppatoio di Villa Borghese). Nel corso dei cinque ...

Alimentazione sana e sport come stile di vita : Melarossa e il suo team di esperti al Villaggio Coldiretti di Bari : L’Alimentazione sana e lo sport come stili di vita per mantenersi in forma e in salute: è questo il filo conduttore della tre giorni di appuntamenti gratuiti che dal 27 al 29 aprile, sul lungomare Imperatore Augusto, a Bari, vedrà Melarossa e il suo team di nutrizionisti e personal trainer protagonisti del Villaggio degli agricoltori di Coldiretti, l’evento dedicato al meglio delle produzioni italiane di qualità, genuine, green e a ...

Earth day : torna il Villaggio per la Terra e torna anche l’appuntamento con Giornalisti Nell’erba : Dal 21 al 25 aprile, torna il Villaggio per la Terra e torna l’appuntamento con Giornalisti Nell’erba. In occasione della giornata per la Terra, Earth day Italia mette a punto un programma ricco di eventi tra sport, concerti, esposizioni, mostre, convegni, spettacoli, laboratori didattici, attività per bambini. Giornalisti Nell’erba, anche quest’anno partner nell’iniziativa, sarà protagonista con i suoi giovani team ...

Earth Day 2018 : Giusy Versace celebra la Giornata Mondiale della Terra nell’area “Sport4Earth” al’interno del “Villaggio per la Terra” : Anche Giusy Versace celebra “Earth Day 2018”, la Giornata Mondiale della Terra! Giusy sarà, infatti, presente a Roma mercoledì 25 aprile, ospite delle Fiamme Azzurre nell’area sportiva “Sport4Earth” che si trova all’interno del “Villaggio per la Terra” di Villa Borghese. Per la Versace, così come per gli altri campioni e ospiti invitati a dare vita alle 5 giornate di eventi (21- 25 aprile), sarà un’occasione importante non solo per parlare di ...

LA VITA IN DIRETTA/ Francesca Fialdini al Villaggio per la Terra : Questo pomeriggio, venerdì 20 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di La VITA in DIRETTA, condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 13:00:00 GMT)

Villaggio per la Terra - imparare divertendosi : torna a Roma la più grande manifestazione per la tutela del Pianeta : Tutti al Villaggio per la Terra per celebrare la 48ª edizione di Earth Day, il momento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta più impattante per il nostro Paese, organizzato da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari. Tante attività, completamente gratuite, dedicate a bambini e ragazzi che permetteranno loro di divertirsi e di avvicinarsi, allo stesso tempo, alle meraviglie della natura e alla necessità di adottare, sin da piccoli, i ...

Il Conou al Villaggio per la Terra : Roma, 19 apr. (AdnKronos) - Il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento dell’Olio Minerale Usato partecipa per la prima volta al Villaggio per la Terra, la manifestazione organizzata da Earth Day Italia, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, e in programma a Roma dal 2

