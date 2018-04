Al via gli Europei di Judo

Badminton - Europei 2018 : bene Silvia Garino e Lisa Iversen nel doppio - fuori le coppie azzurre tra gli uomini : Italiani ancora in campo nella seconda giornata degli Europei di Badminton in corso a Huelva, in Spagna: bene Silvia Garino e Lisa Iversen nel doppio femminile, dove passano agli ottavi, che si disputeranno domani, male nel doppio maschile le coppie composte da Rosario Maddaloni e Giovanni Greco e da Lukas Osele e Kevin Strobl, che sono state eliminate. Nel doppio femminile Silvia Garino e Lisa Iversen hanno superato in due set le norvegesi ...

Le Iene - l'inviato Luigi Pelazza a processo per violenza sull'ammiraglio : Guai in vista per Luigi Pelazza , inviato di punta delle Iene : 'violenza nei confronti dell'ammiraglio', questa l'accusa per cui la Procura di Roma gli ha comunicato l'avviso di chiusura delle ...

Modena. viaggio nel futuro scalo di Marzaglia : il varo a fine anno : Promesso per il 2015, il cantiere sembra alle battute finali . A dominare l'area di 350mila metri quadrati di superficie è il gigantesco 'ponte' meccanico - alto una trentina di metri, a occhio - che ...

Avengers : Infinity War - la battaglia che dà il via alla guerra : ROMA – Iron Man, Captain America, Thor, Dottor Strange, Black Panther, Spiderman, i Guardiani della Galassia. Tornano proprio tutti i supereroi in Avengers: Infinity War, al cinema dal 25 aprile. E il risultato è quello sperato. Diretto da Anthony e Joe Russo, il film regala 149 minuti di adrenalina e divertimento in un viaggio continuo tra pianeti […]

25 aprile : dal Centro a Tor Cervara - ecco le deviazioni degli autobus : Roma si prepara al 25 aprile . Tanti gli eventi della Capitale che inizieranno alle 9 quqnado il Capo dello Stato Sergio Mattarella si recherà all' Altare della Patria per la cerimonia di omaggio alla ...

Migliori Treppiedi Compatti e Leggeri da viaggio : Treppiedi Leggeri e Compatti da portare comodamente in Viaggio anche nel bagaglio a mano visto che hanno dimensioni e peso contenuti. I Migliori Treppiedi Leggeri del 2018 Migliori Treppiedi Leggeri e Compatti del 2018 Con la bella stagione alle porte, scampagnate, mare, viaggi e weekend fuori porta saranno immortalati dai vostri smartphone e dalle vostre […]

Grande Fratello - Valerio Logriego infuriato : 'Avete imbrogliato il pubblico e adesso io vado via' : Valerio Logriego non ha preso bene l'eliminazione dal Grande Fratello , sopratutto non gli è andato giù di essere stato battuto al televoto da Filippo Contri . L'ex concorrente si è scagliato contro ...

“Buon 25 Aprile” e “Buona Festa della Liberazione” : ecco le FRASI e le CITAZIONI per gli auguri da inviare su WhatsApp e Facebook : La Festa della Liberazione, che si celebra ogni anno il 25 aprile, è simbolo della fine del Ventennio fascista, della dittatura, di 5 anni di guerra. E’ stato l’inizio del percorso che ha portato al referendum del 2 giugno 1946, quando venne scelta la Repubblica al posto della Monarchia. A corredo, di seguito, le FRASI e le CITAZIONI dai inviare su WhatsApp e Facebook per commemorare questo giorno, per augurare un “Buon 25 ...

“Buon 25 Aprile” e “Buona Festa della Liberazione” : ecco i VIDEO più belli per gli auguri da inviare su WhatsApp e Facebook : Il 25 aprile si celebra la Festa della Liberazione, nel ricordo della fine del Ventennio fascista, della dittatura, di 5 anni di guerra. Da qui è partito il percorso che ha portato al referendum del 2 giugno 1946, quando venne scelta la Repubblica al posto della Monarchia. E’ il giorno in cui l’Italia ricorda i fatti del 25 aprile 1945 quando l’esercito nazifascista si ritirava dalle principali città del Nord cedendo alle ...

“Buon 25 Aprile” e “Buona Festa della Liberazione” : ecco le IMMAGINI più significative per gli auguri da inviare su WhatsApp e Facebook [GALLERY] : 1/27 ...

L'Italia spaccata sull'Appennino dalla E45 chiusa. La rabbia degli utenti : 'Due ore in più di viaggio con la deviazione' : Italia divisa a metà con la Statale Tiberina 3bis interrotta in quota. Non c'è davvero pace per la E45 : ieri, nel tardo pomeriggio, un vasto incendio si è verificato all'interno della galleria Monte ...

Firenze dei Bambini - al via le prenotazioni per gli eventi a numero chiuso : ... un appuntamento curato da MUS.E e da WIRED , che vedrà protagonisti Lorenzo Baglioni, esempio vivente dell'intelligenza musicale, Massimo Temporelli, grande divulgatore di cultura, scienza e ...

Non riesce a gestire l’alunno di 5 anni - maestra gli tappa la bocca gli getta via il pranzo : La supplente non riusciva a gestire i piccolo così gli ha tappato la bocca facendolo rimanere a diguno per l'intera giornata.Non riusciva a gestire quel bimbo di appena 5 anni in classe a scuola così la maestra supplente ha deciso di prendere delle contromisure davvero assurde: ha tappato la bocca del bimbo con del nastro adesivo e infine gli ha gettato via il pranzo facendolo rimanere digiuno per tutta la giornata. È quanto accaduto in una ...